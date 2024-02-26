Данія слідом за Швецією закрила розслідування щодо вибухів на газогонах “Північний потік” 1 і 2

Поліція Данії заявила 26 лютого, що закриває розслідування вибухів у 2022 році на газогонах “Північний потік” 1 і 2, зазначивши, що розслідування дійшло висновку про навмисний саботаж, але має “недостатньо підстав” для порушення кримінальної справи.

“На основі розслідування влада може зробити висновок, що саботаж на трубопроводах був навмисним”, – йдеться в заяві поліції Копенгагена, яке цитують західні ЗМІ. “Водночас оцінка також полягає в тому, що в Данії немає необхідної основи для порушення кримінальної справи”.

Поліція Копенгагена також заявила, що розслідування, яке проводилося спільно з данською розвідувальною службою PET, було “складним і всебічним”, однак, відмовилася надавати додаткові коментарі у справі.

Швеція закрила своє розслідування 7 лютого, посилаючись на відсутність юрисдикції, й зазначивши, що основною метою розслідування було встановити, чи до вибухів були якось причетні Швеція або її громадяни. Шведські офіційні особи також заявили, що передали Німеччині матеріал, який може бути використаний як доказ у німецькому розслідуванні”.

Матс Люнгквіст, шведський прокурор, який очолював розслідування, раніше заявив, що “основне припущення полягає в тому, що за цим стоїть держава”.

Росія розкритикувала рішення про закриття данського розслідування.

“Ситуація близька до абсурду. З одного боку, вони визнають, що мала місце свідома диверсія, а з іншого - не рухаються вперед”, - заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Наразі лише в Німеччині ще триває розслідування вибухів на “Північних потоках”. Федеральна прокуратура Німеччини заявила в понеділок, 26 лютого, що її розслідування триває, і що вона не надаватиме більше інформації.

Чотири великі витоки газу було виявлено на двох трубопроводах “Північний потік” біля данського острова Борнгольм у вересні 2022 року, при цьому сейсмічні інститути зафіксували два підводні вибухи незадовго до цього, нагадує агентство AFP.

Вибухи на газогонах, побудованих для транспортування російського природного газу до Німеччини, сталися в міжнародних водах, але два сталися в межах економічної зони Швеції, а два інших – в межах економічної зони Данії.

Незабаром після вибухів шведська прокуратура заявила, що на кількох об'єктах, виявлених на місці, були знайдені сліди вибухівки, відтак вибухи сталися через “грубий саботаж”, нагадує BBC.

Різні теорії покладали відповідальність за вибухи на Росію, США та Україну. Однак, усі країни заперечили причетність, й шведська прокуратура раніше натякнула, що, ймовірно, достеменно не буде відомо, хто саме є відповідальним за диверсію, зазначає AP.

Газогони стали центром геополітичної напруги, особливо після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та на тлі спроб Європи позбутися залежності від російських енергоносіїв, а також скорочення Росією постачання газу до Європи, ймовірно у відповідь на західні санкції.

Трубопроводи не працювали, коли стався витік, але вони все ще містили газ, який потрапив через воду в атмосферу.

Окрім геополітичних наслідків, витоки газу з “Північних потоків” стали величезною екологічною катастрофою, адже ці викиди метану в Балтійське море, на думку аналітиків, можливо, стали найбільшими, які сталися внаслідок людської діяльності, пояснює AP.

В статті використано матеріали АР, AFP.