Данілов: повідомлення про захоплення Мар'їнки – "бажання росіян". Також 20% флоту РФ пішли слідом за крейсером "Москва"

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов назвав «бажанням росіян» повідомлення командування Росії про те, що вони захопили Мар'їнку Донецької області.

Данілов сказав, що частина Мар'їнки, Донецької області, за яку ведуться важкі бої, залишається під контролем Збройних сил України.

«Це – бажання росіян захопити цей населений пункт, а якщо вже називати речі як воно є, – те, що лишилося від населеного пункту. Вони фактично повністю Мар'їнку знищили. Жодного будинку, жодної уцілілої споруди на території цього населеного пункту майже немає», – сказав він в інтерв’ю журналістці Голосу Америки Ірині Соломко.

Напередодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що російські війська нібито вже захопили місто.

Раніше цю інформацію в ефірі телемарафону також спростував Олександр Штупун, речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, повідомляє ТСН.

"Бої за Мар'їнку тривають. Наразі наші військові перебувають в адміністративних кордонах Мар'їнки. Місто – вщент знищене. Але говорити про його повне захоплення – некоректно", – розповів Штупун.

Як повідомляє УНІАН, українські війська перебувають у північній частині Мар'їнки. Про це на пресконференції 26-го січня повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Станом на сьогоднішній день наші війська ще знаходяться у північній його частині. Наші війська підготували оборонний рубіж поза цим населеним пунктом. Але я можу сказати, що цього населеного пункту вже не існує", – цитує його агентство.

«Утилізуємо величезну кількість російської солдатів, захищаємо Європу» – Данілов

В інтерв’ю Голосу Америки Данілов також заперечив тезу про те, що Україна зазнала невдачі під час контрнаступу, оскільки у боях ЗСУ знищили велику кількість військового потенціалу Росії.

"Ми кожного дня утилізуємо величезну кількість російської солдатів, російської зброї на території нашої країни. І я хочу сказати, ми свідомі того, що ми захищаємо не тільки себе. Ми захищаємо Європу", – наголосив секретар Радбезу.

Як раніше повідомляв Голос Америки, за даними розвідки США, які була оприлюднені 13 грудня, понад 13 000 російських військовослужбовців було вбито або поранено після того, як Москва почала жовтневий наступ уздовж осі Авдіївка-Новопавлівка на сході України.

Розвідка США також вважає, що на середину грудня українські військові знищили або знерухоміли понад 220 російських бойових машин, що еквівалентно 6-ом батальйонам техніки.

Удар по “Новочеркаську” – свідчення того, що Україна не збирається відмовлятися від Криму – Данілов

Коментуючи знищення російського десантного корабля “Новочеркаськ” ракетним ударом українських Повітряних сил вночі 26 грудня, Данілов зазначив, що це є свідченням розуміння українськими військовими важливості Криму як частини території України.

"Для нас він є вкрай-вкрай важливим, як решта територій. Хтось хоче мати велике бажання, щоб (ми – ред.) відмовлялися від наших територій. Я хочу всім пояснити, що в нас є Конституція нашої країни, яка чітко закріпила території нашої країни, які визнані всім світом. І я не знаю таких політичних діячів, які б вважали, що ми можемо не виконувати Конституцію нашої країни", – наголосив він.

Також Данілов відзначив, що українські збройні сили вже знищили 20% флоту РФ.

"Причому, це не якийсь там шаланди на 5-10-20 по 30 чоловік. Це величезні військові кораблі, які ми відправили туди, куди відправили 13 квітня 2022-го року славнозвісний флагман Чорноморського флоту «Москва»", – сказав він.

Західні союзники України також відзначають знищення частини російського Чорноморського флоту як одне з великих досягнень України протягом останнього року.

“Це останнє знищення [корабля] військово-морського флоту Путіна демонструє, що помиляються ті, хто вважає, що війна в Україні зайшла в глухий кут! Вони не помітили, що за останні 4 місяці було знищено 20% російського Чорноморського флоту”, – написав також у Твіттері міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс, про що раніше повідомив Голос Америки.

В статті використана інформація ТСН, УНІАН.