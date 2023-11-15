США мають підготуватись до можливих військових конфліктів з Росією та Китаєм. Слухання в Конгресі

Повномасштабна війна Росії проти України демонструє схильність Москви ризикувати та готовність зазнавати значних втрат, а наслідки війни в Україні можуть вплинути на розрахунки країн у майбутньому щодо ризиків потенційної агресії. Про це йдеться у звіті призначеної Конгресом двопартійної Комісії про стратегічну позицію США.

У середу 15 листопада у Комітеті Палати представників США зі збройних сил пройшли слухання, присвячені висновкам звіту. Йшлось про загрози Росію та Китаю, які активно нарощують кількість і якість свого ядерного потенціалу, а також про шляхи стримування цих загроз Сполученими Штатами та їхніми союзниками.

Ядерні загрози Росії

Під час слухань у Комітеті Палати представників США зі збройних сил наголошувалось, що Росія володіє найбільшим та найрізноманітнішим ядерним арсеналом у світі.

Голова Комітету конгресмен-республіканець Майк Роджерс сказав, що Росія підтримує комплекс виробництва ядерної зброї, здатний виробляти сотні боєголовок на рік, і її арсенал продовжує розширюватися.

Роджерс наголошує на небезпеці обсягів ядерного потенціалу Росії порівняно із потужностями США.

“Найбільш тривожним є запас нестратегічної ядерної зброї, яка не обмежена жодним договором, і де Росія має перевагу 10 до 1 над США”, – говорить Роджерс.

За його словами, Росія так само як і Китай, розробляє надзвичайно дестабілізуючі ядерні потужності, спрямовані на уникнення американських систем раннього спостереження, що уможливлює ризик раптового ядерного удару.

Звіт описує безпосередню загрозу нарощення ядерного потенціалу Росії та Китаю для Сполучених Штатів.

“Водночас із тим, як ризик великого ядерного конфлікту залишається низьким, ризик військового конфлікту з Росією та Китаєм або обома, хоч і не є неминучим, але виріс. Разом із цим зростає ризик використання ядерної зброї, в тому числі можливо, на території Сполучених Штатів”, – йдеться у висновках звіту.

Один з авторів звіту заступник голови Комісії про стратегічну позицію США Джон Кайл під час слухань наголосив, що “після Холодної війни Сполучені Штати дозволили ядерному виробництву атрофуватись як у питанні виробництва зброї, так і систем доставки зброї, а Росія ж тим часом незабаром почала програму модернізації своїх потужностей і станом на сьогодні завершила її на 90%”.

Водночас із тим як ризик великого ядерного конфлікту залишається низьким, ризик військового конфлікту з Росією та Китаєм або обома, хоч і не є неминучим, але виріс.

Збільшення ядерних потужностей США і стримування Росії

Автори звіту наголошують, що Сполучені Штати мають підготуватись до того, щоб мати змогу протистояти обом ядерним супротивникам – Росії та Китаю у 2027-2035 роках, при чому США та їхні партнери мають бути готовими стримувати та протистояти обом країнам одночасно.

Звіт рекомендує збільшення кількості стратегічних бомбардувальників B-21 та нових атомних підводних човнів класу "Колумбія". Серед рекомендацій звіту також йшлось про розміщення в Азії та Європі більшої кількості тактичної ядерної зброї, а також про розробку планів щодо розміщення деяких або всіх резервних ядерних боєголовок США.

За словами голови Комісії про стратегічну позицію США Меделін Крідон, автори звіту покладались на наступні прогнози на майбутнє:

Росія і Китай продовжуватимуть збільшувати кількість і якість своїх ядерних потенціалів

Китай продовжить нарощувати звичайні збройні потужності, включно із космічними та кіберпотенціалом

Стримуючі засоби США мають бути надійними та сприйматись як такі і союзниками, і противниками

Американська програма ядерної модернізації має бути повністю реалізована якомога швидше, щоб стримати Росію та Китай.

Джон Кайл під час слухань наголосив про необхідності паралельно збільшувати обсяги конвенційної зброї, що може стати найкращим шансом стримати потенційного противника та уникнути ядерного конфлікту.

Це також підкреслюється й у висновках звіту: “Ядерний потенціал і звичайна зброя США стає дедалі важливішою для надійного стримування”.

Війна в Україні та російські ядерні загрози

Звіт Комісії про стратегічну позицію США наголошує, що союзники США по НАТО дедалі більше стурбовані діями Росії та Китаю. Європейські країни-члени НАТО, мовиться у звіті, наголошують на фундаментальних змінах середовища безпеки через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

“Під час війни з Україною Росія використовувала свою доктрину, згідно з якою ядерний потенціал необхідний для примушення та досягнення своїх цілей у потенційному конфлікті проти Сполучених Штатів і НАТО”, – йдеться у звіті.

Щодо ризиків використання Росією ядерної зброї в Україні, Джон Кайл наголосив, що у ситуації, коли російські сили в Україні зазнавали поразку, було багато спекуляцій, що Росія могла б використати стратегічну або нестратегічну ядерну зброю, щоб прикрити свій відступ.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Голос Америки, 2 листопада стало відомо, що президент Росії Путін підписав закон про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань забороняє всі ядерні вибухи як у військових, так і в мирних цілях. Його підписали 187 країн і ратифікували 178. Щоб він набув чинності, його мають ратифікувати всі країни.

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