Західні ЗМІ аналізують, чому Путін послабив ядерну риторику і що це означає для нинішньої війни 

Те, що ядерна риторика Путіна стала менш різкою не означає, що ядерна загроза з боку РФ зникла, пише американське видання Financial Times у статті “Чому Путін послабив свою ядерну риторику”, посилаючись на західних аналітиків.

“Вони зрозуміли, що їм потрібно вийти за рамки риторики, щоб зберегти привид ризику ядерної ескалації через цей конфлікт", — аналізує у статті Ханна Нотте, директорка Євразійської програми в Центрі досліджень ядерного нерозповсюдження Джеймса Мартіна.

“Це надсилає загальний сигнал про те, що Росія серйозно налаштована на цей конфлікт, і що це протистояння із Заходом щодо України підвищує ядерні ризики в Європі”, - додала вона.

Побоювання Путіна втратити союзників

Після вторгнення в Україну ядерні погрози Путіна спонукали США, Велику Британію та Францію пообіцяти застосування зброї у відповідь, пише видання. Навіть Китай незадоволений ядерними амбіціями Путіна.

“Лідер Китаю Сі Цзіньпін, який мовчазно підтримує війну Росії в Україні, особисто застеріг Путіна від використання ядерної зброї, зокрема, під час особистої зустрічі в березні, заявили чиновники. Восени минулого року Путін визнав, що не має "політичного чи військового сенсу" використовувати тактичну ядерну зброю, і майже припинив говорити про свій атомний арсенал”, - пише FT.

Павло Подвиг, старший співробітник Інституту дослідження проблем роззброєння ООН, що у Женеві, коментує, що залучивши ядерну зброю, Путін може втратити тих небагатьох союзників, які в нього ще лишаються: "Стало зрозуміло, що нікому не подобається ідея залучення ядерної зброї до цієї війни, і була сильна опозиція з боку багатьох країн, у тому числі близьких до Путіна".

Альтернативою ядерним погрозам Кремля став вихід Росії з Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Цей крок дає зелене світло Росії на відновлення ядерних випробувань, вперше після розпаду Радянського Союзу.

“Було розуміння, що Росія не придбає собі друзів, роблячи акцент на своїй ядерній зброї. … Дератифікація ДВЗЯВ була свого роду компромісом, якщо хочете, між тими, хто хоче міцної палиці, і тими, хто усвідомлює, що це буде контрпродуктивним”, - сказав Павел Подвиг.

Крім того, щоб продемонструвати свої ядерні амбіції, напередодні РФ випробувала нову ракету, яка, за словами Путіна, має потенційно необмежений радіус дії.

“Деякі з них [нових озброєнь Росії] є справді екзотичними системами, які не мають жодної реальної військової цінності, — коментує виданню FT Павел Подвиг. - Вони дозволяють Путіну говорити: у нас є відповідь, і це те, чого ніхто інший не має. Тож це робить його щасливим, що для сучасної Росії не дрібниця”.

При цьому автор статті FT Мак Седдон застерігає, що прихильники війни в Росії вважають, щоб без застосування ядерної зброї Росія виглядає слабкою, і продовжують закликати Путіна “більше робити, менше говорити” вз ядерних питань.

Причини ядерної ескалації

Якщо втрати росіян - в особовому складі, техніці чи територій - продовжуватимуть зростати без покращення на полі бою, президент Володимир Путін зіткнеться з неприємним вибором, мовиться у звіті “Ескалація війни в Україні”, який написали фахівці американської корпорації RAND.

Крайнім ймовірним сценарієм воєнного конфлікту може стати те, що Росія стане першою державою, яка застосувала ядерну зброю у війні з 1945 року, - пишуть автори звіту.

У звіті мовиться, наразі є кілька причин, які стримують Росію від ядерної ескалації, зокрема, стурбованість воєнною реакцією НАТО; стурбованість через можливість втратити підтримку Китаю; уявлення Росії про те, що їхніх цілей можна досягти без подальшої ескалації.

Крім того, як зазначають автори звіту, донині жоден із ескалаційних кроків Москви не змінив поведінку України чи НАТО, як цього домагався Путін і його оточення. Навпаки, ці дії росіян посилили протидію з боку України та НАТО.

Стримування ядерних амбіцій Кремля

Автори звіту рекомендують США та їхнім союзникам концентруватись на згуртованості НАТО, “це життєво важливо як для забезпечення довгострокової підтримки України, так і для збереження стримування російської агресії проти членів НАТО”, а також “чітко спланувати, як реагувати на подальшу російську ескалацію”. Зокрема, рекомендують підтримувати з росіянами дипломатичні й військові канали зв’язку, щоб в разі необхідності, зупинити спіраль ескалації.

В іншому звіті RAND “Формування відповіді США на російські загрози використати нестратегічну ядерну зброю”, фахівці пишуть, що стримати Росію міг би сигнал від США про високі ставки в цій війні, а також, що втрати РФ після використання цієї ядерної зброї будуть вищими, ніж для США чи інших країн.

Вашингтону також рекомендують визначити “вивірену реакцію”, як уникатимуть ескалації, та докласти зусиль, щоб переконати Росію, що “відступ” для росіян дасть кращий результат, ніж ескалація та конфлікт.