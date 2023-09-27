Гілларі Клінтон нагадала Путіну про НАТО, а Кремль згадав їй кнопку "перезавантаження"

Під час відкриття свого офіційного портрета у Державному департаменті США колишня очільниця зовнішньополітичного відомства та кандидатка в президенти США на виборах 2016 року від Демократичної партії, Гілларі Клінтон у своїй промові говорила про війну в Україні та американську зовнішню політику, повідомляє The Guardian.

Клінтон сказала, що президент США Джо Байден дотримується багатьох пріоритетів адміністрації Обами, в якій вона була головним дипломатом США, а він був віцепрезидентом.

«Захищати демократію в Україні, розширювати НАТО – до слова, шкода, Володимире, ти сам на себе це накликав», – сказала вона, посилаючись на той факт, що кількість членів НАТО зросла після повномасштабного вторгнення Росії, чим викликала сміх і оплески.

"Ми завжди говорили: «Людей не змушують вступати в НАТО». Люди вибирають і хочуть приєднатися до НАТО", - додала вона. Україна також прагне стати членом західної оборонної організації.

Клінтон описала те, що вона вважає спільними пріоритетами Байдена та Обами: «розширення НАТО, протистояння російській агресії та управління викликами з боку Китаю».

У відповідь в середу прессекретар Кремля Дмитро Пєсков сказав, що пані Клінтон відома в Росії своїми спробами перевернути все з ніг на голову, але найбільше її помилкою 2009 року, коли символічну кнопку, призначену для позначення "перезавантаження" американсько-російських відносин, замість цього було позначено російською як "перевантаження".

Клінтон також використала нагоду відкриття свого портрета, щоб висловити несхвалення зовнішньої політики колишнього президента США Дональда Трампа.

Вона припустила, що, можливо, виникли сумніви щодо здатності США заручитися підтримкою союзників для України після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році через спадщину Трампа відчуження партнерів.

«Люди, можливо, сумнівалися в цьому, тому що ми спалили стільки мостів з нашими союзниками та нашими друзями», — сказала вона.

«Відновити зовнішню політику, яка насправді привертає людей до нас, а не відштовхує їх, вважалося б надзвичайно складним. І справді це було, але це було зроблено», – додала вона, подякувавши нинішньому держсекретарю Ентоні Блінкену за «допомогу у відновленні авторитету Америки».

В матеріалі використані джерела Reaters та Associated Press.