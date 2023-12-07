На останніх президентських дебатах республіканці менше говорили про Україну, зазначають оглядачі

[Рамасвамі] чітко дав зрозуміти, віддайте їм всю землю, яку вони вже вкрали, пообіцяйте Путіну, що ви ніколи не приєднаєте Україну до Росії, а потім повірте Путіну, що він не матиме стосунків з Китаєм. Дозвольте мені сказати вам дещо - це нерозумно

Четверо політиків-республіканців взяли участь в президентських дебатах в четвер. Губернатор Флориди Рон Десантіс, бізнесмен Вівек Рамасвамі, колишня посолка США в ООН Ніккі Гейлі, і колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті продовжують боротьбу, щоб позмагатись за можливість представляти на президентських виборах свою партію.

Найбільш рейтинговий кандидат на номінацію від республіканців, колишній президент США Дональд Трамп знову не взяв участі у дебатах. Єдиний кандидат від республіканців, найімовірніше змагатиметься на президентських виборах з чинним президентом Джо Байденом, який є провідним кандидатом від демократів.

На відміну від попередніх трьох дебатів, цього разу учасники приділили значно менше уваги до російської війни в Україні.

Питання допомоги США Україні порушувалось лише в контексті інших геополітичних проблем, а не окремо, кажуть оглядачі видання Responsible Statecraft.

Найбільшим противником допомоги Україні, як і раніше залишився Вівек Рамасвамі, який готовий залишити Росії окуповані території в обмін на відмову від союзу з Китаєм. Після дебатів, в ранковому шоу на телеканалі Fox, який традиційно популярний серед республіканців, Рамасвамі був змушений захищати свою позицію щодо України. Ведучий Fox Браян Кілмід назвав "наївним" припущення Рамасвамі про те, що можна невійськовим чином змусити Росію припинити агресію. Рамасвамі відкинув критику і наголосив на значній корупції в Україні. "Ми забираємо гроші платників податків, щоб якийсь український клептократ зміг придбати більший будинок", - сказав політик.

Як повідомляв Голос Америки, в уряді США заявляють, що вживають заходів для підзвітності допомоги Україні і що зловживань не виявлено.

Інший учасник дебатів Рон Десантіс, в разі його обрання на президентську посаду, не планує надсилати американських військових в Україну й хоче скоротити допомогу США, однак, загалом вважає, що для США важливо “покласти край” війні в України.

Натомість Гейлі та Крісті виступають за подальшу підтримку України з моральних і стратегічних та практичних міркувань й вважають, що успіх Путіна в Україні може спонукати Китай до вторгнення на Тайвань.

Під час дебатів, де було немало особистих випадів і образ між кандидатами, Гейлі наголосила на зв'язку між війною Росії проти України та подіями у Смузі Гази, протистоянням між Китаєм і Тайванем тощо.

"Проблема в тому, що ви повинні бачити, що все це пов’язано. Якщо ви подивіться на той факт, що Росія програвала ту війну з Україною, Путін досяг дна, вони підвищили призовний вік до 65 років. Він отримував безпілотники та ракети — безпілотники з Ірану, ракети з Північної Кореї. І що сталося, коли він досяг дна - раптом інший його друг, Іран, ХАМАС, вдирається в Ізраїль і вбиває тих людей у день народження Путіна", - наголосила Гейлі.

"Зараз немає нікого щасливішого, ніж Путін, тому що вся увага Америки до України раптово перейшла до Ізраїлю. І це те, на що вони сподівалися. Нам потрібно переконатися, що у нас є повна ясність, що є причина, чому тайванці, знову ж таки, хочуть допомогти українцям, тому що вони знають - якщо Україна переможе, Китай не вдереться на Тайвань. Є причина, чому українці хочуть допомогти ізраїльтянам, тому що вони знають, що якщо виграє Іран, виграє Росія. Це все пов’язано. Але в усьому цьому перемагає сильна Америка, а не слабка Америка. І це те, що дав нам Джо Байден", - додала Гейлі.

У відповідь Рамасвамі висловив думку, що підтримка України у цій "безглуздій" війні не є в інтересах США, й закинув Ніккі Гейлі, що досвід у міжнародних відносинах “не є тим самим, що мудрість”. Він також звинуватив Гейлі й чинного президента Джо Байдена у незнання базової географії України, куди вони буцімто хочуть відправити американських військових.

“Одне, що об’єднує Джо Байдена та Ніккі Гейлі, полягає в тому, що жоден із них не міг би назвати вам три провінції на сході України, куди вони хочуть відправити наші війська… Вона не має уявлення, які в біса назви цих провінцій, але вона хоче надіслати наших синів і дочок, наші війська і нашу військову техніку воювати”, - заявив Рамасвамі, якого цитує мережа FOX News.

На захист Гейлі став Кріс Крісті, який звинуватив Рамасвамі у бажанні віддати Росії “вкрадені” землі України, а також заявив, що Рамасвамі образив Гейлі.

“Дозвольте мені просто сказати дещо тут, його розумна мирна угода в Україні, він чітко дав зрозуміти, віддайте їм всю землю, яку вони вже вкрали, пообіцяйте Путіну, що ви ніколи не приєднаєте Україну до Росії, а потім повірте Путіну, що він не матиме стосунків з Китаєм. Дозвольте мені сказати вам дещо - це нерозумно”, – сказав Крісті, якого цитує видання USA Today.

Водночас Рамасвамі заявив, що це не був його план, хоч і не пояснив, у чому саме полягає його пропозиція.

Своєю чергою, Гейлі знову наголосила, що США повинні продовжувати підтримувати Україну у війні з Росією, й це стане сигналом Китаю, що той не може вдертися на Тайвань. Вона також додала, що США не повинні залежати від Китаю у питанні національної безпеки, зазначає мережа ABC News.