Чеський прем'єр: Зібрано кошти для купівлі першої партії у 300 тисяч снарядів для України

Західній коаліції країн вдалось зібрати кошти для закупівлі 300 тисяч артилерійських снарядів для України відповідно до чеської ініціативи. Про це повідомив чеський прем'єр Петр Фіала.

"Однак наша ціль — зробити набагато більше! На цьому наша робота і наша допомога Україні не закінчуються. Ми продовжуємо шукати партнерів, щоб і надалі підтримувати Україну в її мужній боротьбі з російським агресором", - твітує Фіала.

Напередодні президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна може отримати 800 тисяч артилерійських снарядів, закуплених з-за меж Європи, протягом кількох тижнів, адже 18 країн-партнерів України повністю профінансували цю закупівлю.

"Станом на сьогоднішній ранок ми зібрали повну суму для закупівлі всіх боєприпасів, це 800 тисяч одиниць, - сказав він. - Якщо не буде принципових проблем, боєприпаси можуть досягти України протягом декількох тижнів".

До збору повної суми приєднались Норвегія, Німеччина, Франція, Канада, Данія, Нідерланди, Бельгія, Велика Британія, Швеція, Литва та інші.

Минулого місяця на безпековій конференції у Мюнхені Павел повідомив, що Чехії вдалося знайти поза межами ЄС близько 800 тисяч одиниць 155-мм і 122-мм снарядів. За його словами, доставити цю зброю зможуть "протягом кількох тижнів", якщо вдасться зібрати необхідне фінансування. Для цього потрібна підтримка групи країн.

При цьому напередодні повідомило Міністерство оборони Литви повідомило, що передало партію військової допомоги Україні - артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів.

За коментарем міністра Арвідаса Анушаускаса, Литва прислухалася до побажань України й передала те, чого наразі найбільше бракує.

Як повідомляв Голос Америки, брак боєприпасів – чи не найбільша проблема для ЗСУ на полі бою, адже з різних ділянок на лінії фронту надходить все більше повідомлень про те, що перевага Росії в артилерійському вогні стає критичною, і це є одною з головних причин початку наступу Росії на багатьох ділянках фронту.

Нагадаємо, республіканці у Конгресі на тлі політичного протистояння між демократами й республіканцями не можуть схвалити законопроєкт про фінансування допомоги американським союзникам, що зокрема передбачає понад 60 мільярдів для України.

Працюючи над спонуканням Конгресу й зокрема спікера Палати представників Майка Джонсона ухвалити додаткову допомогу Україні, Білий дім також зважує план використати близько 200 мільйонів доларів з резервів Пентагону для надання Україні негайної підтримки, повідомляє Bloomberg.

Напередодні президент США Джо Байден розпочав промову у Конгресі "Про стан держави" із заклику до законодавців підтримати законопроєкт із допомоги Україні та іншим партнерам: "Україна може зупинити Путіна, якщо ми підтримаємо Україну та надамо їй зброю, необхідну для захисту. Це все, чого просить Україна".