Залужного чекають послом у Лондоні й обмірковують обставини переходу генерала в дипломатію

Очікуючи прибуття колишнього командувача збройними силами України генерала Валерія Залужного на посаду посла в Лондоні коментатори звертають увагу на політичні обставини оголошеного призначення.

Президент Володимир Зеленський 7 березня повідомив, що він “погодив” кандидатуру Залужного на посаду посла і додав, що Київ вже надіслав відповідний запит до Лондона.

За словами Зеленського сам Залужний виявив бажання змінити військову професію на дипломатичну після того, як був звільнений з посади командувача.

Британці вказують, що Залужний став символом героїчного спротиву російському повномасштабному вторгненню, але також зауважують, що український контрнаступ влітку 2023 року під його командуванням не досягнув сподіваних результатів.

Після того Зеленський і Залужний в інтерв’ю західним ЗМІ розходилися в оцінках становища на фронті, яке генерал називав результатом “паритету” сил з ворогом.

У статті британського часопису Guardian підкреслено, що Зеленський з одного боку виконує обіцянку - тримати популярного генерала в його команді, “але також усуває його з України, де його розглядали як єдиного реалістичного суперника президента, якби були вибори”.

Бі-Бі-Сі, повідомляючи про це, також вважає потрібним зауважити, що Залужний мав широку підтримку серед українських солдатів, і що в Україні “на нього дивилися, як на політичного суперника Зеленського”.

Повідомлення з Києва нагадало, що посада посла України у Великій Британії стала вакантною минулого року на тлі того, що виглядало як суперечка президента Зеленського з тодішнім послом Вадимом Пристайком.

У липні 2023 року Вадим Пристайко в інтерв’ю британському телеканалу Sky News висловив незгоду з, як він сказав, сарказмом Зеленського у відповідь на пораду тодішнього британського міністра оборони Бена Воллеса, щоб українська влада краще демонструвала партнерам вдячність за допомогу під час війни.

Військовий коментатор журналу Economist Шашанк Джоші напівжартома прокоментував в X повідомлення про Залужного реченням, що таке призначення відповідає “давній і славній традиції, коли нервові цивільні висилали амбітних генералів у віддалені посольства”.

У відповідь на це американський коментатор Майкл Кофман відписав, що “для обох їх це добра домовленість, якщо подумати про альтернативи”.