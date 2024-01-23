Візит Блінкена в Африку - стабільність на континенті, російський вплив, підтримка України та футбол

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час туру країнами Африки заявив, що Сполучені Штати прагнуть розвивати партнерство на африканському континенті та все частіше бачать африканські країни “лідерами в питаннях глобального значення”.

Впродовж тижня Блінкен відвідує Кабо-Верде, Кот-д’Івуар, Нігерію та Анголу, щоб продемонструвати, що Африка залишається пріоритетом серед низки глобальних криз.

Як пише американське видання CNN, адміністрація Байдена намагається довести, що США є ключовим партнером на Африканському континенті, де Китай і Росія поширюють свій вплив, хоча порядок денний Блінкена не включає протидію зусиллям Москви та Пекіна із поширення свого впливу.

За кілька днів до візиту Блінкена тур Африканським континентом здійснив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї.

Кот-д’Івуар - стабільність у Західній Африці

На пресконференції з президентом Кот-д’Івуару Блінкен, зокрема сказав, що вони обговорили розширення комерційних зв’язків для створення робочих місць і зростання інвестицій - як у США, так і в Кот-д’Івуарі - у сферу охорони здоров’я та розв'язання проблем регіональної безпеки.

Візит Блінкена до Кот-д'Івуару оглядачі описують як відображення американських інтересів в забезпеченні стабільності в цій країні в час, коли вона готується до президентських виборів 2025 року.

Після кількох державних переворотів на Африканському континенті - у Малі, Буркіна-Фасо, Гвінеї та Нігері - США та міжнародна спільнота стурбовані стабільністю в субрегіоні Сахель у Західній Африці. Кот-д’Івуар межує з трьома із цих країн, що пережили переворот в останні роки - Гвінеєю, Малі та Буркіна-Фасо.

Напередодні США оголосили про виділення 45 млн доларів на допомогу Кот-д'Івуару та його сусідам у запобіганні конфліктам і сприянні стабільності. Таким чином загальна допомога США, спрямована на стабільність у Західній Африці, з 2022 року сягає майже 300 млн доларів.

Ентоні Блінкен є затятим вболівальником футболу. Серед іншого, він відвідав матч найбільшого турніру континенту – Кубка африканських націй, що проходить у Кот-д’Івуарі з 13 січня по 11 лютого 2024 року.

Нігерія - регіональна безпека та військові “Вагнера”

Після Кот-д'Івуару у вівторок, 23 січня, Ентоні Блінкен відвідує Нігерію, яка має спільний кордон з країною Нігер, де 26 липня 2023 року військові скинули свого обраного лідера Мохамеда Базума, а згодом розірвали оборонні угоди зі своїм довготривалим безпековим партнером Францією.

У столиці Нігерії Абуджі головний дипломат США обговорює військовий переворот у Нігері. Лише кілька днів тому військова хунта Нігеру погодилася зміцнити відносини з Росією, зокрема підписано угоду про військову співпрацю.

Як повідомляють американські посадовці, США відкриті для країн, які диверсифікують своє партнерство, але посилення співпраці з такими країнами як Росія може бути проблематичним.

Моллі Фі, помічниця держсекретаря США у справах Африки напередодні сказала: “Ми не заперечуємо проти того, щоб країни диверсифікували партнерство. … Очевидно, якби вони вибрали партнерство з такими країнами як Росія це було б проблематично”.

У Малі після участі в перевороті російської воєнізованої групи “Вагнер” та виведення звідки французького контингенту зросла кількість жертв серед цивільного населення та активізувались безпекові проблеми.

Нігерія є найбільшою країною в Африці на південь від Сахари за чисельністю населення та економікою, вона також домінує політично, економічно та за військовим потенціалом. США є найбільшим іноземним інвестором у Нігерії та підтримують партнерство в її антитерористичних операціях проти угруповань Боко Харам та ІДІЛ у Західній Африці.

Кабо Верде - засудження російського вторгнення в Україну

Африканський тур Блінкена почався у понеділок з острівної країни біля західного африканського узбережжя Кабо-Верде.

Держсекретар США привітав цю країну зі статусом “вільної від малярії”, сертифікацію про що їй надала напередодні Всесвітня організація охорони здоров’я.

Прем’єр-міністр Кабо-Верде Уліссеш Коррея-і-Сілва, серед іншого, засудив російську агресію в Україні та наголосив на цінностях демократії.

“Ми рішуче засуджуємо вторгнення Росії в Україну, ми засудили терористичний акт ХАМАСу в Ізраїлі, і ми підтримуємо рішення, які забезпечать життєздатність двох держав - Ізраїлю і Палестини”, — сказав він.

Кабо-Верде має велику діаспору в США. У грудні 2022 року США та Кабо-Верде підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в галузі оборони, зосередивши увагу на безпеці на морі.

Це четверта поїздка Ентоні Блінкена до країн Африки як держсекретаря США. Континент також відвідували кілька інших посадовців уряду США. Джо Байден на посаді президента США ще не відвідував Африку, хоча планував це зробити у 2023 році.