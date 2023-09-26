Білий дім сподівається, що допомога Україні продовжить надходити і після 1-го жовтня

Україна бореться за свою свободу, та за демократичні цінності. При цьому Україна забезпечує безпеку Молдови, вважає Санду.

В інтерв'ю CNN 26 вересня вона висловила сподівання, що світ зможе продемонструвати більше єдності щодо підтримки України в найближчі місяці. Вона запевнила, що у розмовах зі світовими лідерами бачить їхню тверду прихильність допомозі Україні «стільки, скільки це буде потрібно».

Президентка Молдови Мая Санду дала інтерв’ю Бріанні Голодризі — журналістці CNN молдовського походження у зв'язку з нагородою від Центру аналізу європейської політики (CEPA), який нагородив її Freedom Fighter Awards 2023.

Ця відзнака вшановує людей, які втілюють дух стійкості демократії перед обличчям авторитаризму. Санду отримала її за “виняткове лідерство в Молдові, зусилля країни у протистоянні російській агресії та підтримку України в її боротьбі за свободу”.

У розмові з CNN Санду каже, що Молдова віддана цінностям демократії, і запевняє, що країна продовжуватиме робити все можливе, щоб залишатися частиною вільного світу.

Інтеграція в ЄС – це не просто приємна мрія для країни, а єдиний спосіб зберегти її демократію в безпеці, переконана Санду.

Україна забезпечує безпеку Молдови

Відповідаючи на питання про її головний меседж до світових лідерів на Генасамблеї ООН, президентка Молдови наголосила на необхідності продовжувати допомагати Україні, бо безпека Молдови безпосередньо пов'язана з безпекою України.

Росія хоче мати можливість використати Молдову проти Заходу та проти України

Молдова живе із постійними загрозами з боку Росії. На початку цього року Мая Санду заявила про плани Росії здійснити державний переворот у Кишиневі. Наприкінці липня країна вислала десятки російських дипломатів. Росія підтримує радикальну і наразі заборонену у Молдові партію Șor, і все ще утримує 1500 військових у сепаратистському регіоні Придністров’я.

Розповідаючи про те, як Молдова вибудовує довгострокову безпеку у таких умовах, Санду зауважила, що країна прогресує попри постійні загрози.

“Росія хоче тримати нас у сірій зоні і мати можливість використати Молдову проти Заходу та проти України,” — вважає президентка.

Зокрема, вона відзначила намагання Росії вдаватися до енергетичного шантажу. У відповідь на це Молдова диверсифікувала енергетичні ресурси і за останній рік припинила споживати російський газ, за винятком Придністров’я, розповіла Санду.

“Це було нелегко, звичайно, ціна переходу висока, але Росія нас більше не шантажує в енергетичному питанні,” — каже вона.

Вплив Росії на внутрішню політику Молдови – підкуп, дезінформація, перешкоджання виборам

Крім цього, Санду розповіла про спроби Росії вплинути на внутрішню політику Молдови. Так, каже президентка, Росія фінансує протести, перетворюючи їх на насильницькі рухи та поширює пропаганду.

Для протидії дезінформації, Молдова створила спеціальну команду, яка має не дати пропаганді зашкодити виборчому та демократичному процесам.

“Нещодавно під час виборів у одному з регіонів, ми бачили, як використовуючи брудні гроші та корумповані злочинні угрупування, Росії вдалося втрутитися у вибори,” — поділилася Санду.

З огляду на те, що в листопаді в країні мають відбутися місцеві вибори, а наступного року — президентські, Санду занепокоєна тим, що це може вплинути на результати волевиявлення. Головною підтримкою цієї загрози вона вважає корупцію.

“Дуже важливо, щоб партнери продовжували застосовувати санкції проти молдован, які є частиною корумпованих груп і намагаються підірвати демократію в Молдові,” — наголосила вона.

Іншим викликом для країни через російську агресію в Україні є економічні наслідки, розповіла президентка. Незважаючи на це, Молдова намагається покращити бізнес-середовище і залучити нових інвесторів.

“Ми розуміємо, що війна на кордоні може бути не дуже привабливою для інвесторів. Але ми віримо в перемогу України, і ті інвестори, які зараз прийдуть до Молдови, матимуть певні переваги, коли в Україні розпочнеться відновлення,” — заявила Санду.

Крім того, вона зауважила, що країна розраховує на міжнародну підтримку. Зокрема у сфері оборонного сектору.

Росія не відмовиться від своїх планів навіть після перемоги України

Актуальними залишаються й воєнні загрози на кордоні Молдови з Україною. Одеса є постійною мішенню для російських ракетних атак, які тільки посилилися після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової угоди. Захоплення міста було однією з воєнних цілей Росії.

Відповідаючи на питання журналістки про те, чи непокоїть Молдову намір Росії створити сухопутний міст між Кримом і Придністров’ям, Мая Санду зауважила, що завдяки стійкості та опору українців, вона не бачить загрози для того, щоб Росія фізично дісталася до кордонів її країни.

Однак, зауважує президентка, Росія щоденно бомбить порти — Одесу та ті порти на річці Дунай, які є всього за п’ять кілометрів від молдовського порту.

“Міжнародне співтовариство має зрозуміти, що Україні потрібно допомогти припинити тиск, тому що Росія збирається створити проблеми не лише для нас у регіоні, але й виходитиме за його межі, якщо їй дозволять це зробити,” — наголошує вона.

Санду вважає, що Москва не відмовиться від планів реінтегрувати Молдову у російський світ, незалежно від того, як закінчиться війна в Україні. Однак, каже президентка, у випадку перемоги України, зробити це буде набагато складніше. Саме тому, наголошує вона, демократичний світ має об’єднатися.

“Ми повинні продовжувати вірити в міжнародну систему, засновану на правилах, ми повинні її захищати. І ми повинні вірити в демократію. Це не легко. Ми бачимо, що за це потрібно боротися щодня. Це один урок, який я засвоїла, але він вартий цієї боротьби,” — підсумувала Санду.