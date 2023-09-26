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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Реформи і військова допомога від США - чи є зв'язок?

Брифінг. Реформи і військова допомога від США - чи є зв'язок?
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Брифінг. Реформи і військова допомога від США - чи є зв'язок?

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Білий Дім прокоментував "Голосу Америки", чи є втілення реформ умовою для надання подальшої військової допомоги Україні. Чи розглядає Вашингтон передачу Києву ATACMS? Наскільки серйозною є бензинова криза у Росії? Говоримо про це у деталях. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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