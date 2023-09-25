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Шатдаун у США може вплинути на темпи постачання зброї Україні - Держдеп
Часткова зупинка роботи уряду США, так званий "шатдаун", може позначитися на швидкості постачання озброєння партнерам Сполучених Штатів. Про це на брифінгу в понеділок, 25 вересня, заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.
Водночас Міллер наголосив, що США мають змогу продовжувати постачати зброю союзникам у разі шатдауну, і такі випадки вже траплялися в минулому.
"Але, звичайно, коли є люди в Державному департаменті, міністерстві оборони та інших відділах уряду, які не можуть прийти на роботу, очевидно, це може вплинути на темпи постачанн. Не йдеться про якусь окрему країну, але загалом це може вплинути на темпи доставки зброї, тож це викликає занепокоєння. Ви можете бути впевнені, що наші супротивники будуть спостерігати. Тож це одна з причин, чому ми вважаємо, що Конгрес має вжити заходів, аби зберегти фінансування уряду," - сказав Міллер.
На уточнення журналістів щодо того, чи може ймовірний шатдаун позначитися на постачанні зброї саме Україні, речник Держдепу наголосив, що "така ж відповідь стосується й України".
"Ми можемо продовжувати надавати допомогу, військову допомогу, безпекову допомогу в разі шатдауну. Але коли у вас є кілька людей, яким заборонено приходити на роботу, це може вплинути на швидкість постачання. Ось чому ми вважаємо, що припинення роботи буде настільки тривожним, і ось чому ми закликаємо Конгрес профінансувати уряд", - уточнив Міллер.
Проголосувати за бюджетні питання і не допустити "шатдауну" Конгрес закликали і в Білому домі.
"Цього тижня хаос республіканців у Палатів представників продовжує вести нас до глибокого шатдауну, спричиненого республіканцями. Ми заявляємо, що шатдаун зашкодить економіці та нашій національній безпеці. І ми будемо вважати республіканців у Палаті представників відповідальними, ми будемо вважати їх відповідальними за необачні скорочення," - сказала на брифінгу 25 вересня речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.
"Шатдаун" у США може настати з 1 жовтня в разі, якщо Конгрес не ухвалить бюджетні питання на наступний фінансовий рік до 30 вересня. Втім цього можна буде уникнути, ухваливши бюджетну резолюцію, яка дозволить профінансувати урядові видатки, поки законодавці не приймуть закон про бюджет.
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Черговий масований повітряний удар Росії по Одесі пошкодив порт, зернову інфраструктуру, готель
Росія знову знищує цивільні об'єкти – готелі, зерносховища та іншу інфраструктуру – у своїй цинічній спробі зруйнувати чорноморські порти, які допомагають годувати світБріджит Брінк
В результаті масованого повітряного удару Росії по Одесі вночі 25 вересня загинуло двоє людей, а також було пошкоджено портову і зернову інфраструктуру та зруйновано морський вокзал і готель. Це був найбільший повітряний напад Росії на Одесу, відколи Україна почала використовувати новий гуманітарний коридор для транспортування зерна Чорним морем.
За повідомленнями українського командування Сил оборони Півдня, росіяни випустили по Одесі 19 безпілотників “Шахед”, 12 ракет типу “Калібр” та 2 надзвукові ракети типу “Онікс”. Попри те, що всі безпілотники та 11 “Калібрів” було збито силами оборони, решта ракет спричинила значні руйнування.
Наталія Гуменюк, речник південного військового командування України, заявила, що Росія, очевидно, "намагається перевірити щільність протиповітряної оборони".
“Вони розуміють, що портова інфраструктура є пріоритетною для нашого регіону, і що вона надійно захищена. Але тому атака, яка сталася сьогодні вночі, була як масовою, так і комбінованою”, - цитує Гуменюк агентство AFP.
Своєю чергою посолка США в Україні Бріджит Брінк написала на своїй сторінці у мережі X: “Одеса, об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, вчора ввечері зазнала чергових ракетних та безпілотних атак з боку Росії, в результаті яких загинуло двоє людей і багатьох було поранено. Росія знову знищує цивільні об'єкти – готелі, зерносховища та іншу інфраструктуру – у своїй цинічній спробі зруйнувати чорноморські порти, які допомагають годувати світ”.
Атака 25 вересня відбулася на тлі того, що Україна випробовує новий гуманітарний коридор повз береги України, Румунії та Болгарії на шляху до Босфору для транспортування свого збіжжя Чорним морем.
Минулого тижня коридором було успішно відправлено торгове судно з вантажем зерна. Також, як повідомляв Голос Америки, за кілька днів до цього балкери "Resilient Africa" і "Aroyat" стали першими кораблями, які використали тимчасовий коридор для входу в українські порти Чорного моря від часу виходу Росії з Чорноморської зернової угоди у липні цього року.
В матеріалі використані джерела AFP.
- Голос Америки
Сенатор США Менендес відмовився подати у відставку після висунутих проти нього обвинувачень у корупції
Сенатор-демократ Боб Менендес заявив у понеділок, що залишиться на посаді, незважаючи на тиск піти у відставку після звинувачення його та його дружини в корупції.
«Я працював для всього, чого я досяг, незважаючи на скептиків і всіх, хто мене недооцінював. Я визнаю, що це буде найбільша боротьба. Але, як я заявляв протягом усього цього процесу, я твердо вірю, що коли всі факти будуть представлені, мене не тільки виправдають, але я все ще залишуся старшим сенатором від Нью-Джерсі», - цитує Менендеса, який виступив на станції Юніон Стейшн в Нью-Джерсі, агентство ABC News.
Як повідомляє AP, 22 вересня Менендесу та його дружині висунули федеральні звинувачення у хабарництві, згідно з якими законодавець надавав конфіденційну урядову інформацію та вживав інших заходів для таємної допомоги уряду Єгипту в обмін на близько 480 000 доларів США готівкою, золоті зливки та розкішний автомобіль.
Менендес тимчасово залишив посаду голови комітету Сенату з міжнародних відносин, про що оголосив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер. Згідно з правилами групи Демократичної партії в Сенаті, будь-який член, якого звинувачують у злочині, повинен залишити будь-яку керівну посаду.
«Боб Менендес був відданим державним службовцем і завжди наполегливо бореться за людей Нью-Джерсі. Він має право на належний судовий процес і справедливий суд», - написав він у своїй заяві про рішення Менендеса тимчасов залишити голування в комітеті.
У ЗМІ зауважують, що це відбувається у той час, коли адміністрація Байдена намагається підштовхнути Конгрес до надання додаткової допомоги в розмірі 24 мільярди доларів Україні.
Менендес свою провину заперечує, заявивши в понеділок: «Звинувачення, висунуті проти мене, є лише звинуваченнями». Фотографії куп готівки, які містяться в обвинувачувальному акті, він пояснив тим, що використовував «старомодний» механізм безпеки після переслідувань його родини на Кубі.
«Протягом 30 років я знімав тисячі доларів готівкою зі свого особистого ощадного рахунку, який я зберіг на випадок надзвичайних ситуацій і через історію моєї сім’ї, якій загрожувала конфіскація на Кубі, — сказав Менендес. — Це були гроші, зняті з мого особистого ощадного рахунку на основі доходу, який я законно отримав за ці 30 років. Я з нетерпінням чекаю на вирішення інших питань у суді».
Білий дім звинувачення у корупції проти Менендеса не коментує.
Губернатор штату Нью-Джерсі Філ Мерфі та більшість представників Демократичної партії в Палаті представників штату Нью-Джерсі закликали його піти у відставку. Мерфі назвав ці звинувачення «глибоко тривожними» і «настільки серйозними, що вони ставлять під загрозу здатність сенатора Менендеса ефективно представляти людей нашого штату».
Менендес працює в Сенаті з 2006 року, про свої плани балотуватися на новий термін у 2024 році він ще не заявив.
Конгресмен-демократ Енді Кім оголосив на вихідних, що балотуватиметься на його місце.
Це вже другий випадок, коли Менендеса висувають звинувачення в корупції. У 2018 році присяжні не змогли винести вердикт за всіма пунктами обвинувачення, а суддя виправдав його за деякими з них.
Боб Менендес ініціював та підтримав ряд законодавчих ініціатив, покликаних допомогти Україні у її захисті проти російської агресії.
Американські високопосадовці прибули до Вірменії, щоб обговорити ситуацію в Нагірному Карабаху
Високопоставлені чиновники американського уряду прибули до Вірменії в понеділок. Напередодні як етнічні вірмени з Нагірного Карабаху почали втікати, після того, як сили регіону зазнали поразки від Азербайджану в конфлікті, що бере свій початок з радянських часів.
Візит очільниці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманти Пауер і виконувача обов’язків помічника Держдепартаменту США у справах Європи та Євразії Юрія Кіма став першим візитом високопоставлених чиновників США до Вірменії після того, як карабаські вірмени були змушені припинити вогонь минулого тижня.
Під час поїздки Пауер зустрінеться з високопоставленими урядовцями Вірменії, повідомив Reuters, і підтвердить партнерство США з країною та «висловить глибоку стурбованість станом етнічного вірменського населення у Нагірному Карабасі та обговорить заходи щодо вирішення гуманітарної кризи там», - сказав американський чиновник.
Пауер стане першим адміністратором USAID, який поїде до Вірменії, додав чиновник.
«Сполучені Штати глибоко стурбовані повідомленнями про гуманітарну ситуацію в Нагірному Карабасі та закликають забезпечити безперешкодний доступ для міжнародних гуманітарних організацій і комерційних перевезень», — йдеться в повідомленні USAID про поїздку.
Вірмени Карабаху, території, яка міжнародно визнана частиною Азербайджану, але раніше була поза його контролем, подали запитпро мир минулого тижня після 24-годинної військової операції проти набагато більшої азербайджанської армії.
Вірмени не сприймають обіцянку Азербайджану гарантувати їхні права внаслідок інтеграції регіону.
Керівництво Нагірного Карабаху повідомило Reuters, що 120 000 вірмен регіону не хочуть жити в складі Азербайджану через страх переслідувань і етнічних чисток.
Уряд Вірменії повідомив, що станом на 5 ранку понеділка понад 2900 осіб перетнули кордон країни з боку Нагірного Карабаху.
Вірменія підготувала місце для десятків тисяч вірмен з регіону, включаючи готелі поблизу кордону, хоча прем'єр-міністр Нікол Пашинян каже, що не хоче, щоб вони залишали свої домівки, якщо це не є абсолютно необхідно.
Тисячі карабаських вірмен залишилися без їжі. Влада Вірменії в регіоні повідомила в суботу, що близько 150 тонн гуманітарного вантажу з Росії та ще 65 тонн борошна, надісланого Міжнародним комітетом Червоного Хреста, прибули в регіон.
Після війни на початку 1990-х років у зв'язку з розпадом Радянського Союзу Карабахом керує самоврядна адміністрація.
У 2020 році, після десятиліть сутичок, Азербайджан за підтримки Туреччини виграв 44-денну Другу карабаську війну, відвоювавши території в Карабасі та навколо нього.
Ця війна завершилася укладенням за посередництва Росії мирної угоди, яку, як вказують вірмени, Москва не може гарантувати.
Остін: "Група Вагнера" зберігає значну присутність в Африці
США не бачать ознак значного скорочення кількості бойовиків "Групи Вагнера" в Африці, після смерті їхнього лідера минулого місяця.
"Вагнер все ще має значну присутність на континенті", — сказав очільник Пентагону Ллойд Остін журналістам у неділю в Джибуті.
Через більш ніж місяць після смерті лідера російських найманців Євгена Пригожина, США досі не помітили "істотних змін" у відносинах "Групи Вагнера" з Кремлем, або ознак того, що Москва перебрала контроль за операціями групи в Африці, сказав високопоставлений чиновник оборонної сфери.
«Я думаю, що в майбутньому видно буде певну конкуренцію в рядах за те, хто стане наступним лідером», — сказав Остін журналістам у неділю.
«Я думаю, видно буде, що російський уряд потенційно намагатиметься або замінити "Групу Вагнера" якимось іншим елементом, або використовувати російські сили для підтримки зусиль на континенті».
Сили "Групи Вагнера", ймовірно, наразі зможуть зберегти присутність в Африці, додав Остін, але їм буде важко зробити це в середньостроковій та довгостроковій перспективі без підтримки з боку російського уряду.
Один високопоставлений чиновник сказав журналістам, що деякі уряди заявили офіційним особам США, що шкодують через те, що дозволили "Групі Вагнера" діяти в їхніх країнах.
Посадовці США також заявили, що є ознаки того, що війська "Групи Вагнера" намагаються "скористатись із" ситуації в Нігері після того, як військові сили захопили контроль і усунули президента від влади в липні.
Президент Франції Еммануель Макрон оголосив у неділю, що Франція відкличе свого посла з країни та згорне військову присутність у Нігері до кінця року.
Військова хунта неодноразово вимагала залишити посла Франції, заявляючи, що Франція не визнає хунту законним лідером Нігеру.
Це оголошення є серйозним ударом по політиці Франції в Африці.
Франція розмістила тисячі військових у регіоні Сахель для боротьби з джихадистськими угрупованнями у відповідь на прохання лідерів держав, але вона вивела війська з сусідніх Малі та Буркіна-Фасо після переворотів там.
З моменту приходу хунти до влади в Нігері кількість військ США в Нігері залишалася стабільною на рівні близько 1000 осіб, але США перемістили частину своїх сил у Нігері з бази в Ніамеї на базу в Агадесі, приблизно за 1000 кілометрів від столиці.
Остін сказав, що США не відновили антитерористичні операції зі збройними силами Нігеру, але провели розвідку, спостереження та розвідувальні місії, щоб захистити свої сили від потенційних загроз.
В понеділок Остін перебував у Кенії і обговорював з посадовцями країни питання безпеки, оборони та боротьби з тероризмом.
Перед від’їздом до Найробі Остін подякував американським військам у таборі Лемонньє в Джібуті, підкресливши їхню «дуже вражаючу» роль в евакуації американських дипломатів із Судану у квітні.
«Цей об’єкт дійсно важливий. Після терактів 11 вересня ми розвинули діяльність проти насильницьких екстремістських організацій, — сказав Остін. — Відтоді ми розшили спектр можливих операцій з цього пункту, включаючи, наприклад, те, з чим ви нещодавно допомогли - евакуацію наших дипломатів з Судану».
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