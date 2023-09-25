Шатдаун у США може вплинути на темпи постачання зброї Україні - Держдеп

Часткова зупинка роботи уряду США, так званий "шатдаун", може позначитися на швидкості постачання озброєння партнерам Сполучених Штатів. Про це на брифінгу в понеділок, 25 вересня, заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Водночас Міллер наголосив, що США мають змогу продовжувати постачати зброю союзникам у разі шатдауну, і такі випадки вже траплялися в минулому.

"Але, звичайно, коли є люди в Державному департаменті, міністерстві оборони та інших відділах уряду, які не можуть прийти на роботу, очевидно, це може вплинути на темпи постачанн. Не йдеться про якусь окрему країну, але загалом це може вплинути на темпи доставки зброї, тож це викликає занепокоєння. Ви можете бути впевнені, що наші супротивники будуть спостерігати. Тож це одна з причин, чому ми вважаємо, що Конгрес має вжити заходів, аби зберегти фінансування уряду," - сказав Міллер.

На уточнення журналістів щодо того, чи може ймовірний шатдаун позначитися на постачанні зброї саме Україні, речник Держдепу наголосив, що "така ж відповідь стосується й України".

"Ми можемо продовжувати надавати допомогу, військову допомогу, безпекову допомогу в разі шатдауну. Але коли у вас є кілька людей, яким заборонено приходити на роботу, це може вплинути на швидкість постачання. Ось чому ми вважаємо, що припинення роботи буде настільки тривожним, і ось чому ми закликаємо Конгрес профінансувати уряд", - уточнив Міллер.

Проголосувати за бюджетні питання і не допустити "шатдауну" Конгрес закликали і в Білому домі.

"Цього тижня хаос республіканців у Палатів представників продовжує вести нас до глибокого шатдауну, спричиненого республіканцями. Ми заявляємо, що шатдаун зашкодить економіці та нашій національній безпеці. І ми будемо вважати республіканців у Палаті представників відповідальними, ми будемо вважати їх відповідальними за необачні скорочення," - сказала на брифінгу 25 вересня речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

"Шатдаун" у США може настати з 1 жовтня в разі, якщо Конгрес не ухвалить бюджетні питання на наступний фінансовий рік до 30 вересня. Втім цього можна буде уникнути, ухваливши бюджетну резолюцію, яка дозволить профінансувати урядові видатки, поки законодавці не приймуть закон про бюджет.