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Є деякі запаси снарядів на два-три місяці. Білий дім про те, скільки ЗСУ протримаються без допомоги

  • Голос Америки
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час брифінгу у Білому Домі, Вашингтон, 17 січня. Фото REUTERS
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час брифінгу у Білому Домі, Вашингтон, 17 січня. Фото REUTERS

На тлі перемовин між президентом США Джо Байденом та американськими законодавцями щодо майбутнього допомоги Україні у Білому домі пояснили яка зброя ще є у ЗСУ і спрогнозували скільки Київ зможе протриматись без постачань із США.

"Є певні типи боєприпасів, певні типи зброї, які вони витрачають швидше, ніж інші… Вони все ще мають артилерійські снаряди та ракети HIMARS і доволі широкий вибір засобів протиповітряної оборони залежно від того, з чим вони стикаються на полі бою", - заявив під час брифінгу у вівторок 17 січня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

При цьому він додав, що запаси в Україні закінчуються і він "не здивується", якщо українське командування має зважати на "непевність" допомоги від США та Заходу, приймаючи рішення на полі бою.

"Є деякі боєприпаси, запасів яких достатньо, щоб протриматись наступні два-три місяці. Є інші (запаси), де вони не мають такого часу. І багато в чому це залежить від того, що зробить Росія, чим вона буде захищатись. Одне з ключових озброєнь - протиповітряні засоби. Дрони та ракети продовжують летіти з російського боку і вони не зупиняються", - додав Кірбі.

Частина експертів наполягає на тому, аби Білий дім використав для допомоги Україні 4,2 млрд доларів США, які залишились за так званою програмою PDA. Але Джон Кірбі пояснив, що це неможливо поки зробити.

"Так, є додаткові кошти, авторизовані в рамках PDA, але немає коштів для поповнення (збройних складів США- ред.), щоб їх підкріпити. І тому ми не маємо додаткової можливості надавати безпекову допомогу для України", - пояснив Кірбі.

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