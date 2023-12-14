Білий дім: у переговорах щодо міграційної політики у Конгресі є прогрес. Він потрібен для допомоги Україні

У Конгресі ціла команда адміністрації президента Джо Байдена працює над вирішення непорозумінь між демократами та республіканцями у міграційній політиці США, а у самих переговорах є прогрес. Про це повідомила на брифінгу у Білому домі в четвер 14 грудня речниця Карін Жан-Пʼєр.

Вже кілька тижнів Конгрес не затверджує додаткове фінансування для України та Ізраїлю через неспроможність домовитись щодо безпеки південного кордону та імміграційної політики.

Четвер – останній день роботи нинішньої сесії Конгресу. Однак Сенат США відклав початок святкових канікул, щоб встигнути проголосувати законопроєкт, який передбачає підтримку України.

Жан-Пʼєр розповіла, що президент Байден особисто проводить регулярні розмови з лідерами республіканців та демократів у Сенаті щодо розв'язання цього питання.

Крім цього, додала речниця Білого дому, члени президентської команди ведуть переговори від його імені. Зокрема, над пошуком компромісу в Конгресі працюють директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг, радник з національної безпеки США Джейк Салліван, посадовці Управління з питань законодавства Міністерства юстиції США, глава апарату Білого дому та численні радники Джо Байдена, каже Жан-Пʼєр.

“У нього є команда людей, які відіграють важливу роль у цих перемовинах. Це команда, якій президент довіряє, яка вже вела переговори, шукала компроміс щодо важливих питань і знаходила його”, — поділилась прессекретарка Білого дому.

Вона також розповіла, що у конгресових перемовинах є прогрес і висловила сподівання, що законодавцям вдасться знайти двопартійний компроміс до кінця цього року.

“Ми зараз у такій точці, що якщо ми не отримаємо цю додаткову допомогу, ми не зможемо допомагати Україні так, як ми це робили протягом майже двох років, коли вони захищали свою країну, свою демократію від агресії Путіна”, — наголосила Жан-Пʼєр.

Речниця також нагадала про виступ Володимира Путіна 14-го грудня, і його наміри “фактично стерти Україну з карти світу”.

“Ми не можемо допустити цього, ми маємо переконатися, що Україна здатна боротися за свою демократію. І нам справді потрібна ця допомога. Ось чому ми називаємо це екстреним додатковим фінансуванням національної безпеки — це потрібно нам, це потрібно Україні, щоб вони продовжували захищати свою країну та боротися проти тиранії”, — завершила посадовиця.