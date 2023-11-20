Джо Байден у свій 81-й день народження помилував індиків до Дня подяки

Президент США Джо Байден взяв участь у щорічній традиції Білого дому перед Днем подяки - помилуванні індички.

Цього року американський глава помилував двох птахів на імена Ліберті та Белл, вирощених на фермі у штаті Міннесота. За звичаєм, за ніч до участі в церемонії помилування, індики "жили" в розкішному готелі в центрі Вашингтона, повідомляє NBC News.

Індичка - ключова страва під час святкування Дня подяки у США, а традиція, за якою президент милує одного або обох індиків від долі опинитись на урочистому столі, сягає 76 років, але перша така офіційна церемонія відбулась у Білому домі у 1989 за президентства Джорджа Буша-старшого.

Цього року церемонія помилування індички припадає на 81-й день народження Джо Байдена, і президент не має інших планів у своєму публічному графіку. CNN пише, що Байдени обмежаться стриманим сімейним святкуванням.

Цьогоріч Байден святкуватиме на тлі нової хвилі обговорення його віку та фактичного початку президентських перегонів 2024 року, пише USA Today. Байден уже є найстарішим президентом в історії США, і в разі його переобрання йому буде 86 років на момент закінчення другого терміну.

Байден сам часто жартує про свій вік, зокрема в червні він сказав: "Я знаю, що мені 198 років". Також говорячи про виборців, яких непокоїть його вік, Байден сказав: "Я поважаю те, що вони уважно дивляться на це. Я б також уважно подивився на це. Я уважно подивився на це, перш ніж вирішив балотуватись, і почуваюся добре".

Водночас опитування Університету Монмута в жовтні показало, що 76% виборців вважають, що Байден занадто старий, щоб ефективно виконувати свої обов'язки протягом другого терміну на посаді. Для порівняння, 48% опитаних які сказали те ж саме про лідера республіканців Дональда Трампа, якому зараз 77 років і який поки випереджає інших висуванців у кандидати від республіканців.

При цьому опитування NBC News показало, що Байден відстає в гіпотетичному протистоянні з Трампом навіть серед молодих виборців віком від 18 до 34 років, групи, яка історично є значною частиною демократичної бази. Трампа підтримують 46% молодих виборців, а Байдена – 42%.

Дослідження також показало, що рейтинг схвалення Байдена впав до 40%, що є найнижчим показником за весь час опитування, і що Трамп, попри численні звинувачення та судові позови, лідирує на національному рівні з 46%-44%.

CNN пише, що на думку виборців, фізичний та психічний стан Байдена погіршився. Посадовці у Білому домі та в його виборчій кампанії приватно визнають, що це проблема, твердить видання. Цього року Байдену призначили спеціальні ортопедичні засоби, а також останніми місяцями, коли Байден літає на літаку Air Force One, він почав частіше використовувати коротші сходи для посадки та висадки. Також він дає коментарі журналістам під час велопрогулянок. Крім того, сам Байден і посадовці підкреслюють, що його вік є джерелом мудрості та досвіду.

При цьому деякі кандидати від Республіканської партії відкрито поставили під сумнів, чи зможе Байден закінчити другий термін, якщо його переоберуть, кажучи виборцям, що голосування за Байдена означає голосування за віцепрезидентку Камалу Гарріс як президента, підкреслює USA Today.

При цьому, як зауважує Guardian, Трамп також робив помилки й обмовки. Наприклад, він казав, що може перемогти Джорджа Буша та Барака Обаму - колишніх президентів, тож це також можна розглядати як ознаки старіння. Байден також часто обмовляється, зокрема на нинішньому помилуванні індички він згадав про "тур Брітні", найімовірніше маючи на увазі тур виконавиці Тейлор Свіфт.

При цьому Трамп використовує дедалі більш екстремальну риторику, погрожуючи жорстокими діями проти політичних ворогів і вразливих соціальних груп, провокуючи звинувачення критиків, що він озвучує фашистську ідеологію, пише видання.

Водночас колишній президент, який відкрито критикував Байдена майже за все, продемонстрував незвичайну стриманість у питанні про вік чинного президента. "Він не надто старий, він некомпетентний", - сказав Трамп в інтерв'ю.