Байден: дії ХАМАСу – чисте зло, США підтримують Ізраїль

Звертаючись до американців, президент США Джо Байден у вівторок, 10 жовтня висловив підтримку Ізраїлю. “Ми підтримуємо Ізраїль. І ми подбаємо про те, щоб Ізраїль мав те, що їм потрібно, щоб піклуватись про своїх громадян — захистити себе та відповісти на цей напад”, – заявив Джо Байден.

Він наголосив, що США нарощують додаткову військову допомогу, включно з боєприпасами та перехоплювачами, щоб поповнити “Залізний купол”. “Ізраїль не залишиться без цього критично важливого обладнання для захисту своїх міст і громадян”, – заявив президент США. Байден також застеріг будь-яку третю країну чи організацію від спроб скористатися загостренням конфлікту.

Ізраїль не залишиться без цього критично важливого обладнання для захисту своїх міст і громадян

За словами Байдена, Ізраїль має не лише право, а й обов'язок захищатися, зазначивши що при розмові з ізраїльським прем'єром Біньяміном Нетаньягу він наголосив на "дотримуванні законів війни".

За словами президента США, Білий дім тісно працює з Конгресом, щоб вжити термінових заходів для отримання фінансування для забезпечення вимог національної безпеки критично важливих партнерів США.

Байден назвав дії ХАМАСу “чистим злом”. “Жорстокість ХАМАСу, спрага до крові нагадала про найстрашніші напади ІДІЛа. Це тероризм. Але, на жаль, для євреїв - це не нове. Ця атака нагадала про болючі спогади та шрами, залишені тисячоліттями антисемітизму та геноциду проти єврейського народу”, – заявив Джо Байден.

Президент США наголосив, що “тероризму немає виправдання”. За словами Байдена, ХАМАС не захищає права палестинського народу, а натомість єдине завдання, яке ХАМАС ставить перед собою – вбивство євреїв. Президент США закликав американців до єдності та наголосив, що підтримка Ізраїлю – не питання політики, а питання фундаментальних цінностей та людського життя.

Байден нагадав, що в результаті нападу було вбито близько тисячі людей, у тому числі 14 громадян США. Серед вбитих були діти та старі люди, включно із людьми, які пережили Голокост. Також, за словами Байдена, серед заручників, яких тримає ХАМАС, є й американські громадяни.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Голос Америки, Білий дім та конгресмени, які підтримують допомогу Україні, обговорюють можливість об'єднати в один пакет нові заходи з допомоги Україні та Ізраїлю, повідомляють американські ЗМІ, включаючи NBC та Washington Post, з посиланням на інформацію чиновників американського уряду та законодавців.

Голосування допомоги Україні та Ізраїлю в пакеті, припускає NBC, обговорюватимуть республіканці 11 жовтня під час зібрання з висунення кандидатур на посаду спікера Палати представників Конгресу США.

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