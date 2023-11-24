Наскільки поінформовані американці про Голодомор і як цю тему додати до шкільної програми США - репортаж із Пенсильванії

Що знають американські підлітки про Голодомор в Україні - ми запитали в американських школярів 8-10 класів у штаті Пенсильванія, які прийшли на виставку, присвячену цій сторінці української історії. "Це загибель людей в Україні, приблизно десь в 30-х роках. Це коли Йосип Сталін впроваджував голод, забирав їжу у народу", - розповів 16-річний Самюель. Його приятель 15-річний Алекс ніколи про це не чув, каже, у школі про це не розповідали. Поруч - 12-річна дівчинка Гарлан. Про Голодомор не знає, але чула про Україну.

"Я трохи вчила про Україну, що вони там воюють зараз з Росією", - каже в інтерв'ю Голосу Америки Гарлан.

У більшості американських шкіл тема Голодомору в Україні не входить до програми вивчення історії. 15-річний американець українського походження Олександр Головяк вважає, якби його ровесники вчили про українську історію, вони б краще розуміли нинішню війну між Україною та Росією.

"На початку 30-х Сталін довів до голоду українців, забравши у них їжу, з метою, що отримати владу над українцями. Американські студенти повинні знати більше про це, тому що Україна зараз є великою темою через війну, і вони повинні знати, що напруга між Україною та Росією наростала вже давно", - розповідає підліток з Пенсильванії. Вчити про Голодомор, щоб розуміти причини війни

Ще два роки тому більшість американців асоціювали Україну із Радянським союзом. Маловідомим був не лише факт Голоду, а взагалі, що Україна має історію, інакшу від Росії, - розповідає Голосу Америки Почесна консулка України в Пенсильванії Ірина Мазур.

Дивіться також: "Як і Сталін, Путін використовує їжу як зброю. А Україні заподіяв голод і смерть" - посолка США при ООН Після повномасштабного вторгнення про Україну заговорив весь світ, утім щоб іноземці розуміли причини цієї війни, їх треба інформувати про історію українсько-російських взаємин. Щоб Голодомор українців був настільки ж відомий, як геноцид євреїв, - розповідає Мазур. "Ми показували у США фільм “Містер Джонс”, щоб показати справжню історію Голодомору. Це викликало надзвичайно зацікавлення, тому що вони тоді розуміють причинно-наслідковий зв'язок, що ж сталося на території сучасної України 100 років тому, що ця територія була, фактично, епіцентром багатьох подій, які відбувалися тоді в Європі", - розповіла пані Мазур.

"Щоб запровадили якийсь предмет в американській школі, потрібно працювати з законодавцями кожного окремого штату, тому що освіта належить до повноважень влади штату, і відповідно, потрібно постійно про це говорити, переконувати, вводити якісь курси, працювати з професорами-істориками університетів, щоб вони запрошували лекторів на цю тему. Тобто потрібно вживати різні методи й різні способи спілкування, і таким чином постійно говорити про цю тему", - зазначила почесна консулка.

Що заважає додати тему Голодомору до шкільної програми

Один з лідерів української громади у Філадельфії Андрій Чорнодольський розповідає, що діаспора роками працює над тим, щоб тему Голодомору додали до шкільної програми в їхньому штаті. Відповідну резолюцію законодавці Пенсильванії вже ініціювали, втім документ поки лишається на розгляді. Чорнодольський пояснює, чому так складно додати цю тему до шкільної програми.

"Є кілька причин. - каже представник діаспори. - Перша річ, це що питання Голодомору є дуже неприємне. Складно викладати цей матеріал для дітей, як їм передати, що таке страхіття можливе, як передавати дітям, що хтось вирішив, що він готовий винищити невинних людей задля політичних цілей, аби отримати Україну, щоб змінити її етнографічний характер або щоби просто вкрасти всю пшеницю як урожай і використовувати для власної індустріалізації.

"Вони хочуть наші голоси, це перша річ, це найважливіше для кожного політика. Друге, вони хочуть від нас фінансову підтримку, бо їхні політичні компанії мусять бути успішними. Ми, українці, часом забуваємо, що аби мати успіх політичний, ти мусиш вкласти і гроші, і зусилля, тоді здобудеш від них повагу. А тоді вже й українську справу можеш представити перед ними, тоді вони будуть готові слухати. Але поки до того дійдеш, треба багато зусиль вкласти", - розповідає пан Чрнодольський.

Марія Коллет - сенаторка-демократка у штаті Пенсильванія, в її окрузі проживає багато українців. Вона визнає, що американці небагато знають про українську історію.

"Я не думаю, що американці знають про це достатньо і вважаю, що вони повинні знати про це більше. Перший крок до того, аби викорінити зло — це подивитися йому в обличчя, зрозуміти його, дізнатися про трагедії, які можуть виникнути, якщо підтримуєш зло. Саме так ми можемо зробити світ кращим, - розповіла Голосу Америки місцева сенаторка. Як зацікавити молодь темою Голодомору

Пані Коллет підтримує зміну шкільної програми й запевняє, що проголосує за резолюцію, яка передбачає вивчення в школах штату теми українського Голодомору.

"Я думаю, що молодь загалом цікавиться світовою історією, і ми маємо навчати їх у зрозумілий для них спосіб. Один зі способів це зробити – розповідати молоді, що тоді в Україні було багато таких самих молодих людей, які постраждали від Голодомору, як це вплинуло на людей їхнього віку, пояснити, що вони були такі ж самі як ви, також мріяли про майбутнє, а втім, не змогли його прожити", - зазначила сенаторка-демократка штату Пенсильванія. Дивіться також: Сергій Плохій - про справжню ядерну загрозу, мовну карту Путіна та які книжки про Україну варто радити американцям. Інтерв'ю Щоб зацікавити американську молодь цією темою, з ними треба говорити мовою їхніх інтересів - показувати фільми про голод, проводити для них виставки, додати цю тему в американські підручники. Крім американських законодавців, діаспора та український уряд мають продовжувати активно працювати з владою у США як на місцевому рівні, так і у Вашингтоні.

На початку цього року у Конгресі США зареєстрували законопроект про визнання Голодомору геноцидом. Один із його співавторів - конгресмен-республіканець Дон Бейкон розповів, що мета цього документу, поміж іншим, розширити знання про Голодомор серед американців.