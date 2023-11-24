Чи готові США визнати Голодомор геноцидом українського народу і як на це впливає війна?

Вже майже 90 років тривають у США зусилля із визнання Голодомору в Україні 30-х років геноцидом українського народу. Перша резолюція із осудом радянського уряду за його дії зі знищення українського народу представив в Палаті представників конгресмен Гамільтон Фіш ще в 1934-му році.

На сьогодні, обидві Палати американського Конгресу прийняли окремі резолюції, які визнають Голодомор геноцидом. До них із відповідними прокламаціями приєдналися 35 американських штатів. Але остаточно рішення про визнання Голодомору геноцидом українського народу має прийняти саме уряд. Отже, робота над визнанням триває, але вже в умовах повномасштабної війни Росії проти України.

Це величезна трагедія, що саме через призму теперішньої війни нам вдається руйнувати ці міфи, але набагато більше не тільки дослідників, політиків і експертів, але простих людей бачать - ось воно справжнє агресивне обличчя Росії.

Михайло Савків, віце-президент Українського Конгресового комітету Америки, є також головою Комітету Голодомору, який координує та просуває процес визнання.

«Наше гасло під час відзначення 90-тих роковин - «Голодомор тоді, геноцид зараз, справедливість коли?» - Це означає визнати зараз геноцид проти України, що триває з 24 лютого 2022 року, засудити всі воєнні злочини - засудити за їхній терор зараз в Україні - але також і визнати, що означає справедливість щодо Голодомору, історична справедливість», - говорить Савків.

За словами пані Посол України у США Оксани Маркарової, сучасна війна зробила слова українців про минулі трагедії, спричинені Москвою, більш переконливими.

«На жаль, через таку страшну війну і через страшні кадри, які спростувати неможливо, - з Бучі, з Ізюма, з Маріуполя, зі всієї України - нам вдається показати всю цю фальшиву пропаганду і брехню Росії, Радянського Союзу як про Голодомор, так і про Чорнобиль, і що насправді ми завжди були праві. Це величезна трагедія, що саме через призму теперішньої війни нам вдається руйнувати ці міфи, але набагато більше не тільки дослідників, політиків і експертів, але просто простих людей бачать - ось воно справжнє агресивне обличчя Росії», - сказала вона в інтерв’ю Голосу Америки.

Визнання Голодомору геноцидом на рівні Конгресу США

Третього жовтня 2018-го року Сенат США прийняв резолюцію, в якій «визнав висновок Комісії з голоду в Україні, що Сталін і його оточення вчиняли геноцид проти народу України в 1932-1933 роках».

"Радянський уряд умисно конфіскував врожаї зерна і змусив голодувати мільйони українських чоловіків, жінок та дітей через примусову колективізацію, проведену з метою зруйнувати національну свідомість та рух за незалежність», - йдеться в резолюції.

Також там стверджується наступне: "Радянський диктатор Йосип Сталін наказав закрити кордони України, щоб ніхто не міг уникнути навмисно створеного голоду і унеможливив надання будь-якої міжнародної продовольчої допомоги, яка б полегшила голод. Майже чверть українського сільського населення загинула, або була змушена полишити домівки через примусовий голод і весь народ постраждав від наслідків тривалого голоду".

Подібна резолюція була підтримана і Палатою представників США в грудні того ж року.

«Одне речення є найголовнішим у двох цих резолюціях - що вони покладаються на висновки комісії 88-го року, де сказано, що Сталін спричинив геноцид українського народу. Це є знаком Сенату та Палати представників, що вони схвалюють висновки роботи цієї комісії, яка встановила, що Голодомор був геноцидом», - пояснює Савків.

Комісія з українського голоду була заснована у 1985-мц році з метою вивчення та ознайомлення американської громадськості з методами радянської системи. На чолі комісії, до якої входили конгресмени, представники уряду і громадськості, був історик та дослідник Голодомору Джеймс Мейс.

Комісія дійшла висновку, який був представлений Конгресу в квітні 1988-го року, що голод був штучним, а Йосип Сталін та його оточення здійснили геноцид проти українців у 1932-33-х роках.

Серед інших висновків цієї комісії:

Голодомор не був пов'язаний із посухою;

У 1931-32-х роках в райони, поза Україною, які охопив голод, радянська влада спрямувала допомогу та пішла на поступки селянам;

Місцева влада в Україні повідомляла про спалахи голоду в 1932-му році і Сталін знав про смерті від голоду, але щодо України було обрана найжорсткіша стратегія, аби вибрати максимальну кількість збіжжя та інших сільськогосподарських продуктів;

Американський уряд мав достатню та вчасну інформацію про голод, але не вдався до жодних кроків, які могли б покращити ситуацію, навпаки - адміністрація Франкліна Рузвельта надала дипломатичне визнання радянському уряду в листопаді 1933-го року, коли Голодомор забрав вже мільйони життів;

Деякі представники американських ЗМІ добровільно співробітничали із радянським урядом, заперечуючи наявність голоду в Україні.

Українська активістка з Філадельфії, Уляна Мазуркевич, була членом цієї комісії від громадськості.

«В засіданнях у приміщенні Конгресу брали участь конгресмени та сенатори – члени комісії. Ми могли викликати свідків, їздили у відрядження. І це тоді, коли ще ніхто не говорив про Голодомор як про геноцид українського народу, а в американських підручниках і згадки про нього не було», - пригадує вона.

Втім, прийняті на основі висновків комісії резолюції в Конгресі – через 30 років - не є спільною резолюцією обох палат Конгресу. Спільна резолюція, пояснює Савків, мала б підсилюючу дію та вважалася б практично на рівні закону.

Адміністрація Франкліна Рузвельта надала дипломатичне визнання радянському уряду в листопаді 1933-го року, коли Голодомор забрав вже мільйони життів

Ще одна відповідна резолюція була зареєстрована в Палаті представників вже після початку повномасштабного вторгнення - 8 лютого цього року авторства конгресмена- республіканця Дона Бекона. Її співавтори: демократи Ден Шнейдер та Абігайл Спенбергер та республіканка Вікторія Спартц.

Відповідно до цієї резолюції, Палата представників визнає Голодомор геноцидом; висловлює глибоке співчуття жертвам трагедії; засуджує систематичні порушення прав людини українського народу Радянським Союзом; визнає висновки Комісії щодо Голодомору в Україні; заохочує поширення інформації щодо Голодомор; і «рішуче налаштована на те, щоб Україна залишалася незалежною суверенною країною, аби захистити свій народ від майбутнього геноциду».

Українці цінують свою культуру, свою спадщину, свою історію, свою мову і хочуть бути українцями, а не росіянами, і вони повинні мати на це право

«Мета мого законодавства – визнати Голодомор Сталіна актом геноциду українців. Я хотів це зробити, аби пролити світло на те, що Сталін зробив проти України в 1930-х роках», - сказав в інтерв’ю конгресовій кореспондентці Голосу Америки Катерині Лісуновій автор резолюції Дон Бекон.

Інша мета, говорить він, - розуміння цієї трагедії проливає світло на дії Путіна у війні проти українців сьогодні.

«Сьогодні ми бачимо продовження цього. Вони (росіяни – ГА) називають українців малоросами. Вони не визнають українську мову як окрему мову, українців – як окрему націю. Вони хочуть підпорядкувати їх, зробити частиною Росії. Але тут в них є одна проблема - українці із цим не погоджуються. Українці цінують свою культуру, свою спадщину, свою історію, свою мову і хочуть бути українцями, а не росіянами, і вони повинні мати на це право», - сказав Бекон.

Конгресмен-демократ Майк Квіглі також говорить, що визнати Голодомор геноцидом необхідно, аби переконатися, щоб трагедія не повторилася, та краще зрозуміти, чого намагається досягти Росія у своїй війні проти України.

«Важливо пам’ятати, що так само, як Сталін 90 років тому, Путін намагається стерти українську національну ідентичність. Який може бути кращий меседж, ніж визнання того, що сталося 90 років тому? Путін, чесно кажучи, зробив би це знову. Ми бачимо його політику щодо зерна. Росіянам не чуже використання голоду як інструменту. Тож я вважаю, що нам давно пора визнати це як таке (геноцид – ГА) і використати це як поштовх, щоб продовжувати допомагати нашому союзнику та бути арсеналом демократії», - сказав Квіглі в інтерв’ю кореспонденту Голосу Америки Олексію Коваленку.

Савків розповідає, що в 2018 році лише ті конгресмени, з якими співпрацювала українська громада, знали про Голодомор, а сьогодні додається більше голосів.

«Члени Конгресу набагато більше тепер розуміють вагу (визнання геноцидом - ГА) Голодомору, що це означає історично. І це не лише про справедливість, але й про історію України, що це не перша російська агресія проти українського народу».

Визнання Голодомору геноцидом на рівні штатів

Прокламації про визнання Голодомору в Україні геноцидом були прийняті в 35 американських штатах. Першим з них став Вісконсин, який це зробив ще у листопаді 2017-го року.

До нього додалося ще 15 штатів у 2018-му році. Деякі штати, а саме – Массачусетс, Іллінойс, Північна Кароліна, Коннектикут та Мічиган – приймали такі прокламації повторно. Значна кількість штатів визнала Голодомор геноцидом вже після початку повномасштабного вторгнення 2022-го року.

Більшість документів, це прокламації від імені губернатора штату чи мерів міста, де Голодомор називається геноцидом, а певний день, місяць чи рік призначається для відзначення річниці.

Прокламація губернатора штату Массачусетс починається словами: «85 років тому радянський лідер Йосип Сталін та його тоталітарний режим здійснили акт геноциду шляхом запровадження штучного голоду, конфіскації збіжжя та худоби в українського народу, результатом чого стали смерті до 10 мільйонів невинних чоловіків, жінок та дітей».

Ось ще кілька цитат з цього документа:

«У 1933, в розпал Голодомору, 28 тисяч українців помирали щоденно, до третини з них були діти».

«У сотнях архівних документів КДБ, створених за часів геноциду, детально описані дії радянського режиму, спрямовані на знищення української національної ідентичності шляхом депортації та знищення українських релігійних та культурних лідерів, переслідування та знищення кожного, хто лише насмілювався говорити про голод чи виступати проти радянської влади».

Але навіть якщо такі прокламації будуть прийняті у всіх 50 штатах, це не означає, що Голодомор буде визнаний геноцидом на національному рівні США, пояснює Савків.

«Звичайно, додаткові 15 штатів нам допоможуть для того, щоб чинити більший тиск на Білий дім, щоб він визнав Голодомор геноцидом. Маємо Конгрес, всі 50 штатів і ось тепер залишається Білий дім, щоби офіційно визнати голодомор геноцидом».

І хоча сьогодні основними пріоритетами у відносинах США та України залишається військова та економічна підтримка, а також санкції проти Росії, визнання Голодомору геноцидом українського народу важливе, говорить Маркарова.

«Визнання Голодомору геноцидом і надання правильної оцінки того злочину, який росіяни вчиняли проти українців в минулому столітті, дуже важливе для розуміння і зупинки цих злочинів, які вони вчиняють зараз. Ми говоримо кожен раз, що непокаране зло повертається. І от воно повернулось. Воно повертається постійно, тому і перемога над ворогом зараз, і захист України, і правильна оцінка цієї, безперечно, однієї із найбільших трагедії українського народу в попередньому столітті є дуже важливими».

Між 1989 та 2022 роками Державний департамент США офіційно визнав вісім геноцидів: у Боснії (1993), Руанді (1995), Іраку (1995), Дарфурі (2004), на територіях під контролем ІДІЛ (2016-2017), уйгурів в Китаї, вірменів (1915), народності рохінга в М’янмі (2015).