Міністерство юстиції США перерахувало Естонії для України близько 500 тисяч доларів конфіскованих російських коштів

Міністерство юстиції США повідомило у суботу, 17-лютого, що перерахувало на користь України близько 500 тисяч доларів конфіскованих російських коштів. Згідно з повідомленням, розміщеним на сайті американської установи, конфісковані гроші отримає Естонія для передачі Україні.

Оголошення про передачу коштів, конфіскованих Сполученими Штатами після перехоплення складної техніки військового класу, що прямувала до Росії, зробили у суботу на Мюнхенській безпековій конференції заступниця генерального прокурора США Ліза Монако та генеральний секретар Естонії Тиніс Саар.

«Сьогоднішня заява демонструє непохитну рішучість Сполучених Штатів і наших естонських партнерів припинити доступ президента (Росії Володимира) Путіна до західних технологій, на які він покладається, щоб вести незаконну війну проти України», — сказала заступниця генерального прокурора Ліза Монако після підписання угоди про передачу коштів від імені Сполучених Штатів.

Кошти були конфісковані Сполученими Штатами після розпаду незаконної мережі закупівель, яка намагалася імпортувати в Росію високоточний верстат американського виробництва для використання в секторах оборони та розповсюдження ядерної зброї.

Як мовиться у повідомленні, конфісковані кошти перераховуються до Естонії, оскільки за нинішніх повноважень, «факти цієї справи не дозволяють напряму перевести їх до України».

Естонія використає кошти для проєкту з прискорення оцінки збитків і критичного ремонту української системи розподілу та передачі електроенергії, які були цілеспрямованими мішенями російських військ, додає повідомлення.

Генеральний секретар Міністерства юстиції Естонії Тиніс Саар сказав, що «мета не лише виявити, притягнути до відповідальності та забезпечити справедливість, а спрямувати незаконні доходи жертві, тобто Україні».

Я висловив сподівання, що передача Україні конфіскованих у Росії грошей, «стане новою нормою» і в інших країнах у майбутньому.

Йдеться про першу у своєму роді передачу грошей від Сполучених Штатів іноземному союзнику з явною метою допомоги Україні, наголошує міністерство юстиції США.

Раніше минулого року оперативна група Міністерства юстиції KleptoCapture надала Україні конфісковані російські активи, на суму 5,4 мільйона доларів конфіскованих коштів до Державного департаменту для підтримки українських ветеранів війни.

У понеділок, 12 лютого, ЄС ухвалив закон про відкладення надприбутків, отриманих від заморожених активів російського центрального банку, що стало першим конкретним кроком до мети блоку використовувати гроші для фінансування відновлення України.

ЄС і країни Великої семи (G7) заморозили близько 300 мільярдів євро (323 мільярди доларів) активів російського центрального банку після вторгнення Москви в Україну.

ЄС і G7 вже понад рік обговорюють, чи можна і як використовувати ці кошти.

Присутній на зустрічі міністрів G7 у Мюнхені міністра закордонних справ України Дмитро Кулеба, заявив, що «закликав колег з G7 швидко рухатися вперед із рішеннями щодо конфіскації заморожених російських активів та їх використання для відновлення та оборони України».

«Росія повинна платити», – заявив український міністр, повідомивши про це у мережі Х (колишня Twitter).

Наприкінці грудня Комітет із закордонних справ Сенату США схвалив законопроєкт, що надає повноваження президенту США конфіскувати заарештовані на території країни державні російські активи.

Для повного ухвалення законопроєкту потрібні голосування за нього в обох палатах Конгресу та підпис президента США.