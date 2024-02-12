Уряд США витрачає 7$ млн на рік на утримання конфіскованої яхти підсанкційного олігарха з РФ й закликає суд дозволити продати її з аукціону

Американський уряд повідомив, що витрачає понад 7 мільйонів доларів на рік на утримання яхти вартістю у 300 мільйонів, яку правоохоронці США конфіскували у підсанкційного російського олігарха Сулеймана Керімова.

Уряд США закликав суддю дозволити продати судно на аукціоні до вирішення спору щодо його власності.

Влада Фіджі конфіскувала стометрову яхту Amadea вартістю 300 мільйонів доларів у травні 2022 року згідно з ордером США. Повідомлялось, що яхта належить мультимільярдеру Керімову.

Зусилля продати яхту на аукціоні заперечує Едуард Худайнатов, який очолював російську державну нафтогазову компанію "Роснафта" з 2010 по 2013 роки. Худайнатов заявляє про право власності на Amadea і каже, що воно не може бути конфісковано, оскільки проти нього не було застосовано санкцій.

У судовому поданні в п’ятницю федеральні прокурори Манхеттена повідомили окружному судді США Дейлу Го, що середньомісячний рахунок за технічне обслуговування Amadea у розмірі 600 000 доларів був "надмірним". Вони також сказали, що переговори про те, щоб Худайнатов заплатив за утримання яхти, зірвалися.

У попередніх судових клопотаннях прокуратура заявила, що Худайнатов діє як підставний власник Amadea, щоб приховати роль Керімова, і що виплата технічного обслуговування є важливою для збереження вартості яхти.

Худайнатов має дати відповідь на запит прокуратури до 23 лютого. У заяві його адвокати заявили, що прохання продати судно було "передчасним" і закликали суддю не дозволяти продаж яхти, допоки він не визначить, чи була конфіскація законною.

Якщо уряду США вдасться продати яхту на аукціоні, кошти могли б перерахувати Україні.

Статки Керімова та його родини журнал Forbes оцінює у 10,7 мільярда доларів. Значну частину своїх статків він накопичив завдяки частці в російському золотовидобувній компанії "Полюс". У 2014 і 2018 роках Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Керімова у відповідь на дії Росії в Сирії та Україні. Ці санкції забороняли Керімову доступ до фінансової системи США. У травні 2023 року США наклали й санкції на "Полюс".

Прокуратура заявила, що Керімов порушив санкції США, сплативши понад 1 мільйон доларів на обслуговування Amadea через фінансову систему США, що призвело до конфіскації судна, яке зараз знаходиться в Сан-Дієго.