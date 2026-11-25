У Пентагоні заявили, що США працюють над розширенням промислової співпраці з європейськими партнерами та Україною, щоб нарощувати виробництво систем Patriot і зміцнювати ланцюги постачання.

Про це Пентагон заявив у відповідь на прохання Української служби Голосу Америки прокоментувати повідомлення у ЗМІ про затримки з боку США перехоплювачів до систем Patriot для України.

"З самого початку уряд США підтримував зусилля, спрямовані на поглиблення промислової співпраці та зміцнення глобальних ланцюгів постачання для нарощування виробництва наявних і запланованих модифікацій системи Patriot. Для реалізації цього зобов’язання Міністерство війни здійснювало низку паралельних заходів, щоб прискорити трансатлантичну промислову співпрацю з європейськими партнерами та Україною у сфері систем протиповітряної та протиракетної оборони Patriot, і продовжує цю роботу донині", - заявили у відомстві 25 листопада.

Водночас повідомлення про затримки з поставками ракет-перехоплювачів для України відомство прямо не підтвердило й не спростувало.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю каналу CNN 24 листопада заявив, що перехоплювачі до України продовжують надходити, але визнав, що є проблема обмежених запасів.

"Європейці можуть надіслати свої системи Patriot. США без жодних зволікань погоджуються з цим. Що ж стосується РАС-3, то США дали відповідні обіцянки в межах пакетів допомоги PURL (американське обладнання для України, яке оплачують Канада та європейські країни - ред.). Ці ракети-перехоплювачі РАС-3 постачаються, як і було обіцяно. Звісно, всі ми хотіли б, щоб в Україну надходило більше таких ракет — як зі США, так і з Європи, — але ми також розуміємо, що запаси обмежені".

Генеральний секретар НАТО додав, що США та європейські партнери наразі вивчають це питання, аби з’ясувати, що можна зробити в цій ситуації.

20 жовтня, коментуючи питання, чи Пентагон затримує передачу Україні ракет-перехоплювачів для Patriot, які оплатили країни-союзники, очільник Пентагону Піт Геґсет також сказав про обмежені запаси:

"Ми жодним чином не змінили свій підхід до українців, але, звісно, коли йдеться про такі речі як ракети-перехоплювачі, ми хочемо зробити все, що наші власні війська мали їх у максимальній кількості".

Як повідомляв Голос Америки, раніше видання Financial Times із посиланням на обізнані джерела написало, що постачання Україні приблизно 60 ракет-перехоплювачів Patriot затримується через відсутність погодження міністра війни США Піта Геґсета.

За даними видання, ракети вже оплатили європейські партнери. Президент України Володимир Зеленський 24 листопада також заявив про затримку із поставками.

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