Видання Financial Times із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією, написало, що передача Україні близько 60 ракет-перехоплювачів для систем Patriot, які вже погодилися надати Сполучені Штати, затримується через відсутність схвалення з боку міністра війни США Піта Геґсета.

Українська служба Голосу Америки звернулась до Пентагону по оновлений коментар, але на момент публікації відповіді ми не отримали.

За даними видання, ракети вже оплачені європейськими партнерами України, а частина має надійти з європейського арсеналу. Однак, щоб їх передати Києву, Пентагон має скхвалити поставку, оскільки перехоплювачі PAC-2 і PAC-3 — американська технологія.

У публікації FT йдеться, що Україні планували передати вісім ракет PAC-3 у вересні, по десять ракет — у жовтні та листопаді, ще 12 — у грудні, а також 20 ракет старішої модифікації.

Жодна з цих партій, пише Financial Times, поки не отримала погодження Міністерства оборони США.

Ракети PAC-3 виробляє американська компанія Lockheed Martin.

Раніше затримувалося і схвалення постачання ракет для систем NASAMS, які виробляє інша американська компанія - RTX (Raytheon) спільно з норвезькою Kongsberg. Втім, за інформацією FT, ці ракети вже в дорозі.

20 жовтня, коментуючи питання, чи Пентагон затримує передачу Україні ракет-перехоплювачів для Patriot, які оплатили країни-союзники, Піт Геґсет, перебуваючи з візитом у Вісконсині, сказав:

"Ми жодним чином не змінили свій підхід до українців, але, звісно, коли йдеться про такі речі як ракети-перехоплювачі, ми хочемо зробити все, що наші власні війська мали їх у максимальній кількості".

Президент України Володимир Зеленський підтвердив затримку ракет в інтерв’ю Bloomberg, що було опубліковане 24 листопада.

За його словами, наразі постачання 48 ракет-перехоплювачів Patriot не погоджено, оскільки пакет досі потребує схвалення міністра війни США.

Президент України говорить про 48 ракет, тоді як FT пише про 60.

"Дуже прикро, що на тлі всіх переговорів щодо завершення війни Україна стикається не лише зі скороченням постачання ракет-перехоплювачів для систем Patriot, а й із затримками їхніх поставок", — сказав президент України у коментарі Bloomberg.

За його словами, Росія намагається використати брак української протиповітряної оборони, щоб завдавати ударів по країні взимку та змушувати Україну до поступок щодо Донбасу.

"Політично це виглядає так, ніби Америка рухається в одному напрямку з тим, чого прагне Путін, — змушує Україну йти на невигідні компроміси", — сказав Зеленський у розмові з Bloomberg.

Як повідомляв Голос Америки, раніше цього місяця група з 32 американських законодавців від обох партій звернулися до міністра Геґсета та директора Адміністративно-бюджетного управління Білого дому Рассела Войта із вимогою пояснити затримку військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів, передбаченої бюджетом США на 2026 фінансовий рік.

У листі законодавців ідеться, що Пентагон зобов’язався використати більшу частину коштів лише в останні тижні фінансового року, а остаточне постачання озброєння може тривати до 2029 фінансового року.

Водночас пакет допомоги не передбачає ракет-перехоплювачів Patriot. Конгресмени та сенатори вимагають до 30 листопада надати Конгресу письмове пояснення щодо затримки використання коштів і виключення перехоплювачів із пакета.

Демократка Бетті Макколум, провідна представниця меншості в підкомітеті Палати представників з асигнувань на оборону, заявила, що блокування оборонних боєприпасів лише заохочує російську агресію.

Інша демократка, Марсі Каптур, сказала виданню Roll Call, що обмеження доступу України до цих засобів наражає на небезпеку також американських дипломатів і військовослужбовців у посольстві США в Києві.

Вимоги до адміністрації надати Україні перехлплювачі до Patriots звучить і з боку республіканців.

Сенатор-республіканець Джеррі Моран у виступі в Сенаті 15 липня 2026 року заявив, що США та союзникам потрібно діяти швидко, а ракети-перехоплювачі Patriot слід якнайшвидше передати Києву. Також він підтримав ліцензування виробництва перехоплювачів в Україні.

"Передача цих озброєнь та перехоплювачів до систем Patriot має бути пришвидшена для використання Києвом", цитує сенатора офіційне видання Конгресу США Congressional Record.

Організація Foundation for Defense of Democracies (FDD), позиції якої часто описують як близькі до традиційного республіканського крила, 9 листопада опилюднила відкритого листа до президента Трампа від 19 колишніх дипломатів, військових, представників розвідки та експертів із набезпеки США, які працювали в республіканських і демократичних адміністраціях. Вони закликали відновити тиск на Москву та посилити підтримку України.

Серед їхніх вимог до президента, "негайно схвалити передачу Україні ракет-перехоплювачів Patriot, уже оплачених європейськими союзниками".

На дискусії в Атлантичній раді колишня високопосадовиця Пентагону Лора Купер, яка за адміністрації Байдена опікувалася питанням військової допомоги Україні, сказала, що Росія посилює атаки балістичними ракетами та застосовує реактивні безпілотники, тоді як запаси перехоплювачів Patriot в України скорочуються.

"Путін бачить, що в України майже закінчилися ракети-перехоплювачі для систем Patriot. А це — ключовий засіб захисту від балістичних ракет", — сказала Купер, нині старша співробітниця Центру аналізу європейської політики (CEPA). За її словами, російські удари по енергетичній, водній та іншій критичній інфраструктурі мають особливе значення напередодні зими та на тлі переговорів.

На тій самій дискусії колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав допомогти Україні розробляти балістичні ракети для ураження російських військових цілей. Він заявив, що за останні десять місяців Росія випустила по Україні близько 600 балістичних ракет, а для перехоплення такого обсягу Києву знадобилися б сотні ракет Patriot.

"Нам потрібна зброя стримування, адже неможливо забезпечити необхідну кількість ракет-перехоплювачів", — сказав Яценюк. За його словами, європейські та американські партнери могли б надати Україні все необхідне для виробництва балістичних ракет.