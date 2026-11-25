Північна Корея погрожує закрити нещодавно відкритий швейцарський дипломатичний офіс у Пхеньяні після того, як Берн приєднався до санкцій, запроваджених Великою Британією та Європейським Союзом проти Міжнародного дитячого табору "Сонгдовон" у Північній Кореї.

У жовтні уряд Швейцарії відкрив дипломатичне представництво в Пхеньяні.

Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань заявляє, що північнокорейський табір причетний до переміщення дітей із окупованих Росією районів України до Північної Кореї з метою їхньої "примусової асиміляції". Це може включати "ідеологічну обробку та мілітаризоване навчання українських неповнолітніх".

Точна кількість українських дітей, яких відправили до північнокорейського табору, невідома. Минулого року українські правозахисники заявили, що туди було вивезено щонайменше двох дітей.

У заяві, оприлюдненій північнокорейськими державними ЗМІ, Кім Йо Чжон, впливова сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, назвала санкції "відкритим ворожим актом" і "серйозним посяганням" на суверенітет Північної Кореї.

Кім Йо Чжон заявила, що табір сприяє "законному" співробітництву між Північною Кореєю та Росією. Водночас вона прямо не прокоментувала звинувачення щодо примусового переміщення дітей до цього закладу.

Вона також заявила, що після запровадження санкцій проти табору Пхеньян "всебічно перегляне відносини з ненадійною Швейцарією", і закликала північнокорейських дипломатів вжити невизначених "відповідних" контрзаходів.

Україна заявляє, що з 2022 року понад 20 600 дітей були депортовані або примусово переміщені, і менш ніж 2 700 із них вдалося повернути. Росія наполягає, що евакуювала дітей із зон бойових дій заради їхньої безпеки.

Швейцарія неодноразово закликала Росію повернути депортованих українських дітей їхнім родинам.

20 листопада Федеральний департамент закордонних справ Швейцарії та Державний секретаріат з економічних питань (SECO) у спільній відповіді Голосу Америки повідомили, що Міжнародний дитячий табір "Сонгдовон", розташований у місті Вонсан у Північній Кореї, було внесено до санкційного списку Швейцарії 3 листопада.

Швейцарські санкції аналогічні тим, які Велика Британія та Європейський Союз запровадили в травні. Вони передбачають заморожування активів табору та заборону на здійснення фінансових операцій із цим закладом.

Європейський Союз заявив, що програми табору виходили за межі звичайного культурного обміну та використовувалися як інструмент поширення проросійських наративів серед українських дітей.