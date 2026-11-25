Президент США Дональд Трамп та генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрічаються у Флориді 25 листопада.

Зустріч відбувається приблизно через тиждень після того, як Трамп провів тристоронні переговори з президентом Росії Путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном, а спецпосланці США Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідали Європу, намагаючись просунутись у мирному врегулюванні в Україні.

Напередодні зустрічі, І Трамп, і Рютте прокоментували питання мирних зусиль щодо України.

Строків для укладання мирної угоди між Росією та Україною немає, сказав Трамп на прохання журналіста New York Post прокоментувати заяву президента України Володимира Зеленського про те, що американська сторона хотіла б, щоб мирної угоди досягли вже до січня.

"Я не обмежений строками. Я просто хотів би, щоб це завершилось. Як ви знаєте, це на нас не впливає", - сказав Трамп.

Він додав, що прагне завершення війни, але для цього потрібна згода обох сторін. "Інколи так виглядає, що Путін готовий, а Зеленський ні. Інколи Зеленський хотів би, щоб це трапилось, а Путін не готовий. Залежить від дня", - додав американський президент.

Перед зустріччю з Трампом Рютте дав інтерв'ю низці американських ЗМІ. Він високо оцінив мирні ініціативи США, зокрема, роботу Віткоффа та Кушнера, назвавши їхні зусилля "геркулесовими".

Відповідаючи на питання FoxNews, чи буде він говорити з Трампом про надання Україні додаткових ППО, Рютте відповів: "Давайте зазначимо чітко - США надають важливі розвіддані Україні, США надають устаткування, яке оплачують європейці та канадці".

Рютте повторив, що питання вступу України до НАТО буде вирішувати сам Альянс, але в інтерв'ю CNN зазначив, що питання членства є "частиною мирних перемовин".

"Гарна новина, що Європа, Україна та США узгоджені, - сказав Рютте в інтерв'ю CNN. - Коли йдеться про членство в НАТО, так чи ні, - це частина мирних перемовин".

Очільник Північноатлантичного альянсу відзначив, що у питанні України йдеться про два аспекти: припинення російської агресії проти України, а також безпека. "В рамках НАТО ми погодились, що майбутнє України - з НАТО, але наразі факт в тому, що не всі союзники погоджуються з цим".

"Коли війна завершиться, чи це буде мирна угода, що було б краще, або, якщо перше не є можливим, то довгострокове припинення вогню, то треба буде переконатись, що Україна має безпекові гарантії на майбутнє. І щодо України в НАТО - так чи ні - це буде вирішувати лише НАТО, є і інші шляхи надати гарантії безпеки після мирної угоди. Однак, найважливіше - це переконатись, що Україна має все необхідне, щоб продовжувати битись та чинити максимальний тиск на росіян", - сказав Рютте.

Генеральний секретар НАТО відзначив, що позиція Трампа спонукала європейців витрачати більше на власну оборону, що збільшило замовлення у американських оборонних компаніях. "Європа купує 700 F-35, і вже 250 літають", - додав посадовець.

Трамп просував збільшення оборонних витрат НАТО

Ще під час свого першого президентського терміну у 2017–2021 роках Трамп закликав союзників по НАТО збільшити витрати на оборону, заявляючи, що Сполучені Штати відіграють надмірно велику роль у забезпеченні військового потенціалу Альянсу.

Раніше країни НАТО ставили за мету щороку спрямовувати 2% свого валового внутрішнього продукту на оборону, а у 2025 році домовилися збільшити ці витрати до 5% ВВП до 2035 року.

Цього року Рютте неодноразово хвалив країни-члени Альянсу за роботу над досягненням цієї мети, яка передбачає виділення 3,5% ВВП на основні оборонні витрати та 1,5% — на інвестиції, пов’язані з безпекою.

У липні НАТО повідомило, що, як очікується, цього року п’ять країн-членів досягнуть показника 3,5% основних оборонних витрат, тоді як 17 союзників мають досягти цільового показника 1,5% витрат на безпеку.

Нова ціль суттєво змінила співвідношення витрат між Сполученими Штатами та іншими членами Альянсу.

У 2017 році основні оборонні витрати США становили 708 мільярдів доларів, тоді як решта країн НАТО разом витрачала 310 мільярдів доларів. За оцінками НАТО, у 2026 році США витратять 850 мільярдів доларів на основну оборону, тоді як інші країни Альянсу — 634 мільярди доларів.

У НАТО зазначають, що сукупний ВВП Сполучених Штатів приблизно дорівнює сукупному ВВП усіх інших країн-членів Альянсу.

"Працювати разом, інвестувати разом, виробляти разом і триматися разом — ось у чому полягає суть НАТО", — заявив Рютте в понеділок.

Цього року Трамп також критикував союзників по НАТО за те, що вони не надали достатньої допомоги під час війни США проти Ірану та не підтримали належним чином зусилля із забезпечення безпеки судноплавних маршрутів через Ормузьку протоку.