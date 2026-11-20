Зміцнити захист США у сфері кібербезпеки пообіцяла новопризначена виконувачка обов’язків директора США з питань кібербезпеки Кірстен Девіс.

Сполучені Штати, за її словами, повинні модернізувати свою цифрову інфраструктуру, щоб зберегти технологічне домінування.

Девіс, яка наразі обіймає посаду головної посадовиці з інформаційних технологій у Пентагоні, замінить на цій посаді Шона Кернкросса. Його відставку із відомства кібербезпеки вже підтверджено.

У дописі в соціальній мережі X ввечері 19 листопада Девіс сказала:

"Наша країна перебуває на перетині аналогових, цифрових і квантових технологій, а наш американський спосіб життя стає дедалі більш взаємопов’язаним".

"Ми маємо шанс домінувати в кіберпросторі протягом наступних поколінь… але лише за умови, що ми проведемо модернізацію та забезпечимо стійкість фундаменту, на якому тримається наша велика нація", - додала вона.

Кірстен Девіс подякувала президенту США Дональду Трампу та керівнику апарату Білого дому Стівену Міллеру за довіру, виявлену під час її призначення.

Відставка Кернкросса

Голос Америки звернувся до Білого дому за роз’ясненнями щодо причин відставки Кернкросса та призначення Девіс, а також чи пов'язані ці кадрові зміни із нещодавніми масштабними збоями в роботі технологічних систем у США. На момент публікації відповіді отримано не було.

Кернкросс оприлюднив заяву, яка фактично підтверджує його відставку. Він зазначив, що для нього було "честю всього життя" працювати в адміністрації Трампа.

Кернкросс, колишній керівник у Національному комітеті Республіканської партії, обіймав посаду національного директора з питань кібербезпеки з моменту затвердження його кандидатури Сенатом минулого року.

У березні цього року агенство США з питань кібербезпеки презентувало національну стратегію кібербезпеки, а також брало участь у координації федеральної політики щодо штучного інтелекту.

Новопризначена Девіс виконуватиме обов’язки, допоки президент Трамп не висуне кандидатуру на постійну посаду, а Сенат США її не затвердить.

Масштабні технологічні збої

Зміна керівництва в агенції з кібербезпеки відбулася після численних збоїв в роботі технологічних систем країни. Серед них — глобальний збій у роботі Microsoft, а також зупинка авіасполучення по всій країні, що призвело до порушення графіка понад 18 000 авіарейсів.

Проблеми також торкнулися авіакомпанії United Airlines та великих банків, зокрема JPMorgan Chase.

Спостерігалися також збої в роботі сервісів Apple та закритій внутрішній мережі Агентства національної безпеки (АНБ).

Тим часом федеральні органи продовжують розслідувати причини цих збоїв і оцінювати стійкість критично важливої інфраструктури США.

Посадовці пов’язали збої в авіасполученні з нещодавно встановленим маршрутизатором на об’єкті в штаті Арканзас, хоча слідчі все ще вивчають причини технічного збою.

Раніше цього тижня високопосадовці США, серед них державний секретар Марко Рубіо, заявили, що не бачать ознак скоординованої кібератаки на США. Вони заявили, що немає жодних доказів, які пов’язували б ці інциденти з ворожими суб’єктами чи іноземними урядами.

Представники американської розвідки повідомили, що ці збої були окремими випадками, які пов’язані з технічним обслуговуванням та змінами в обладнанні; жодних ознак скоординованої кібератаки або атаки, організованої на рівні держави, виявлено не було.