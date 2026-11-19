Зонд NASA "Вояджер-1" (Voyager 1) увійшов в історію, ставши першим створеним людиною об'єктом, який віддалився від Землі на відстань, що дорівнює одному світловому дню.

У прес-релізі NASA світловий день визначається як "відстань, яку світло долає за 24 години; це приблизно 25,9 мільярда кілометрів (16,1 мільярда миль)". За даними NASA, космічний апарат досяг цієї віхи 18 листопада.

Щоб краще уявити, як далеко відлетів "Вояджер", варто згадати: світлу від Сонця потрібно лише 8 хвилин, щоб дістатися до Землі.

"Вояджер", запущений у 1977 році, подорожує космосом уже 49 років зі швидкістю 61 000 кілометрів на годину (38 000 миль на годину) відносно Сонця.

Це не перший випадок, коли "Вояджер" увійшов в історію. У 1990 році апарат зробив знаменитий знімок Землі під назвою "Блідо-блакитна цятка" (Pale Blue Dot), а в 1979 році - відкрив перші активні вулкани за межами Землі, на супутнику Юпітера - Іо. Крім того, наприкінці 80-х років він став першим космічним апаратом, який дістався до віддалених газових гігантів - Урана та Нептуна.

Згідно з деякими визначеннями, "Вояджер-1" увійшов у міжзоряний простір у 2012 році, перетнувши межу "бульбашки" сонячного вітру, що оточує Сонце.

Проте апарат ще не досяг хмари Оорта - віддаленої оболонки з крижаних об'єктів, яка, як вважається, оточує Сонячну систему; до неї апарат дістанеться лише приблизно через 300 років.

На борту "Вояджера-1" також розміщено "Золоту платівку" - вкритий золотом диск із привітаннями 55 мовами, музикою та звуками із Землі. Це своєрідне послання для будь-якої цивілізації, яка колись може знайти цей апарат.

Згідно з планами NASA, "Вояджер-1" просто продовжуватиме свій шлях у космічному просторі. Він не прямує до якогось конкретного місця, але приблизно через 40 000 років пройде на відстані близько 1,6 світлового року від зірки під назвою Глізе 445 (Gliese 445).

"Вояджер-1" (Voyager 1) досі надсилає на Землю базовий сигнал, проте з 14 листопада він не передає жодних наукових чи технічних даних; інженери наразі працюють над встановленням причини цієї проблеми.