SpaceX випробує Starship: успішне повернення обох частин ракети може стати революцією в космічній галузі

Американська компанія SpaceX 13 листопада планує провести 15 випробувальний політ надважкої ракети Starship.

Якщо компанії вдасться успішно повернути на стартовий майданчик і спіймати механічними маніпуляторами обидві частини ракети – прискорювач Super Heavy та космічний корабель Starship, – це стане важливим проривом у напрямку багаторазових космічних систем і може докорінно змінити підхід до космічних запусків.

SpaceX прагне створити ракету, обидві ступені якої можна буде використовувати повторно, що дозволить суттєво скоротити вартість і час підготовки до наступних польотів.

Довідка: Ракета Starship складається з двох ступенів (частин), які з'єднані між собою, і кожна має власні двигуни та запаси пального. Одна - це надважкий прискорювач Super Heavy, який виводить корабель угору, а друга – це сам космічний корабель Starship. Під час польоту до орбіти ці частини відокремлюються, одна повертається на Землю, а друга - сам корабель - продовжує політ на орбіту і рухатиметься навколо Землі. Обидві частини розроблені для повернення на Землю та повторного використання.

SpaceX уже багаторазово використовує перший ступінь ракет Falcon 9: після відокремлення від ракети-носія він повертається на Землю, здійснює вертикальну посадку й може знову використовуватися для запусків.

Однак корабель Starship має іншу конструкцію: компанія прагне зробити багаторазовими обидва його ступені — і прискорювач Super Heavy, і сам космічний корабель.

Повністю багаторазової двоступеневої орбітальної системи, в якій обидва ступені повертаються на Землю і можуть бути повторно використані, людство ще не має.

Запуск запланований із космодрому Starbase у штаті Техас. Стартове вікно має відкритися о 17:45 за східним часом США (00:45 14 листопада за Києвом).

Проведення запуску залежить від остаточного дозволу американської Федеральної авіаційної адміністрації.

Головна особливість випробування – спроба повернути обидві частини ракети безпосередньо на стартовий майданчик. Для цього SpaceX планує використати спеціальні механічні маніпулятори, встановлені на стартовій вежі. Вони мають зловити прискорювач Super Heavy та космічний корабель Starship під час їхнього повернення.

"Запланований політ уперше передбачає повернення і Starship, і Super Heavy безпосередньо на стартовий майданчик для їхнього захоплення. У разі успіху ця подія ознаменує вперше повернення всієї орбітальної системи та стане проривом у перетворенні Starship на надійну ракету, яку можна швидко готувати до повторних польотів", – повідомляє компанія SpaceX.

Технологія багаторазового використання Starship має значення не лише для комерційних запусків.

NASA обрало модифіковану версію корабля Starship як посадковий модуль для своєї програми Artemis, мета якої – на цьому кораблі доставити астронавтів із навколомісячної орбіти на поверхню Місяця, а потім забезпечити їхнє повернення на орбіту.

Успішне повернення обох ступенів ракети стане важливим кроком до реалізації цього плану, хоча для місії SpaceX на Місяць ще потрібно розв'язати низку складних технічних завдань, зокрема відпрацювати дозаправлення Starship на орбіті.

Під час нинішньої місії корабель також має вивести на низьку навколоземну орбіту 26 супутників нового покоління Starlink. Після приблизно 22 годин польоту та 14 обертів навколо Землі на висоті близько 275 кілометрів Starship має повернутися на Землю.

До цього SpaceX тричі успішно ловила механічними маніпуляторами перший ступінь Super Heavy.

Тоді як верхній ступінь ракети – сам корабель Starship – після попередніх випробувань зазвичай приводнювався в океані.

Якщо місія буде успішною, це може суттєво здешевити космічні запуски та наблизити реалізацію амбітніших місій — від повернення людей на Місяць до майбутніх польотів на Марс.