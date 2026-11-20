Демократи, обрані до Палати представників Конгресу США, проголосували за висунення конгресмена Гакіма Джеффріса на посаду спікера. На закритому голосуванні фракції він був єдиним кандидатом.

Голосування повного складу Палати представників щодо його кандидатури очікується на початку січня. Новий склад Конгресу почне роботу з 3-го січня, цього дня законодавці складуть присягу.

Якщо його оберуть спікером, Джеффріс стане першим афроамериканцем на цій посаді в історії США.

На проміжних виборах 3-го листопада цього року демократи повернули собі більшість в обох палатах Конгресу.

На виборах переобирали всіх 435 членів Палати представників США. Хоча остаточні результати в усіх округах ще не підбиті, за попередніми прогнозами демократи випереджають республіканців із рахунком 257 проти 171.

Минулого тижня республіканці у Палаті представників обрали конгресмена Джима Джордана лідером своєї фракції після того, як чинний спікер Майк Джонсон вирішив не балотуватися на переобрання.

Висунення Джеффріса відбулося на тлі закликів оновити керівництво Демократичної партії.

Демократи готуються до роботи у новому скликанні, вони контролюватимуть і Палату представників, і Сенат в останні два роки президентського терміну республіканця Дональда Трампа.

У Сенаті на посаду лідера більшості претендують конгресмени-демократи Кріс Ван Голлен чи чинний лідер демократів Чак Шумер.

У Сенаті нового скликання демократи матимуть 56 місць, а республіканці 44, з урахуванням двох незалежних сенаторів, які входять до їхньої коаліції.

Напередодні, 18 листопада, Аляска - останній штат, де вирішувався остаточний баланс сил у Сенаті - оголосила результати виборів. Демократка Мері Пелтола перемогла чинного сенатора-республіканця Дена Саллівана.

Підрахунок голосів на виборах до Палати представників триватиме ще кілька тижнів. У двох округах Північної Кароліни та одному окрузі Міннесоти призначили перерахунок голосів. Ще у двох округах Луїзіани другий тур виборів відбудеться 12 грудня.