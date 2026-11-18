Демократка Мері Пелтола здобула перемогу на виборах до сенату на Алясці.

Вона перемогла чинного сенатора-республіканця Дена Саллівана, який обіймав посаду впродовж двох термінів, набравши понад 50 відсотків голосів.

Аляска – останній штат, де вирішувався остаточний баланс сил у Сенаті.

Із січня демократи отримують більшість – 54 місця, проти 44 республіканських. Ще двоє незалежних сенаторів голосують із демократами.

Тож остаточний підрахунок 56 проти 44-ьох. Відтак на проміжних виборах демократам вдалося забрати у республіканців 9 місць у Сенаті.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер назвав перемогу Плетоли "історичною" і "знаком наголосу в чудовому році виборів".

"Тепер у нас перевага - дев'ять сенаторів-демократів, - сказав Шумер під час спілкування з пресою. - Це найбільший виграш за понад 70 років".



У Палаті представників теж більшість – за демократами. За підрахунками на цей час, вони отримують 257 місць, республіканці – 171. Результати ще семи перегонів лишаються невизначеними, там триває підрахунок.

Сьогодні ж демократи офіційно номінували Гакіма Джеффріса на посаду спікера у новому скликанні Палати представників. В разі схвалення він стане першим темношкірим спікером в історії.