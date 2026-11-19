Президент США Дональд Трамп запропонував керівникам Росії і Китаю разом діяти проти Міжнародного кримінального суду, щодо якого США 9 жовтня запровадили санкції, звинувачуючи його у перевищенні повноважень та юрисдикції.

Трамп сказав президенту Китаю Сі Цзіньпіну і президенту Росії Путіну на початку тристоронньої зустрічі у Шеньчжені 19 листопада, що вони разом можуть мати спільні погляди на дії Міжнародного кримінального суду, як і в деяких інших міжнародних питаннях.

“Як ще одну сферу, де можлива наша співпраця, я також запропоную шляхи захисту суверенітету наших держав від свавільних глобалістських організацій — таких, як Міжнародний кримінальний суд. Він вийшов з-під контролю і, як, гадаю, ми всі погоджуємося, відверто вийшов за межі своєї юрисдикції”, - сказав американський керівник.

В оприлюдненій Китаєм спільній декларації після тристороннього саміту вказано на згоду учасників, зокрема у питанні судової недоторканності державних посадовців.

Третій з чотирьох пунктів документа проголошує: “Три глави держав визнали, що принцип згоди держав та повага до імунітету державних посадових осіб мають першорядне значення, і погодилися з тим, що Міжнародний кримінальний суд та інші подібні органи не повинні зловживати своєю юрисдикцією”.

Міжнародний кримінальний суд (МКС), який працює в Гаазі в Нідерландах з 2002 року, відомий зокрема тим, що у березні 2023 року видав ордер на арешт Путіна за звинуваченням у примусовій депортації українських дітей.

Згодом ордери були видані щодо низки інших російських посадовців та військових командувачів за звинуваченнями у воєнних злочинах під час війни Росії проти України.

Сполучені Штати не ратифікували Римський статут, на підставі якого 2002 року був створений МКС, хоча раніше Вашингтон співпрацював з судом в окремих питаннях і зокрема щодо розслідування звинувачень Росії у злочинах війни під час повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Уряд США перейшов до гострої критики МКС, зокрема після того, як у листопаді 2024 року в Гаазі видали ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю та колишнього міністра оборони країни за звинуваченнями у воєнних злочинах під час війни у Газі.

У Вашингтоні також традиційно заперечували проти будь-яких дій Міжнародного кримінального суду щодо громадян США.

Україна довго відкладала ратифікацію Римського статуту і зробила це лише 21 серпня 2024 року.

Для притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії та за інші злочини в ході війни Україна за сприяння низки держав працює над створенням окремого Міжнародного трибуналу на додаток до справ у багатьох міжнародних судових установах.