Міністерство торгівлі США оголосило про запровадження нових обмежень на віддалений доступ до технологій суперінтелекту (штучного інтелекту), а також до відповідних чипів, серверів і технологій. Ці заходи спрямовані насамперед проти китайських компаній, які обходять американські обмеження на продаж чипів, орендуючи або використовуючи обчислювальні потужності в інших країнах.

Бюро промисловості та безпеки (Bureau of Industry and Security - BIS) 16 листопада видало нормативний акт, розроблений за вказівкою Міністерства фінансів та Ради національної безпеки.

За новими правилами, американські постачальники чипів повинні отримувати дозвіл уряду, перш ніж продавати передові чипи центрам обробки даних, які надають китайським компаніям можливість орендувати або використовувати значні обсяги обчислювальних потужностей. Поріг обмеження приблизно відповідає потужності 330 передових чипів виробництва компанії Nvidia.

Також запроваджується вимога щодо отримання ліцензій на експорт чипів до Сингапуру, Малайзії, Індонезії, Таїланду та Бразилії - країн, які, за оцінкою Міністерства торгівлі, становлять підвищений ризик перенаправлення цієї продукції.

Нові правила зобов’язують центри обробки даних, іноземних виробників та експортерів чипів проводити поглиблену перевірку клієнтів. Зокрема, необхідно з’ясовувати, чи перебувають вони - прямо або опосередковано - у власності або під контролем китайських державних підприємств чи суб’єктів, що базуються в Макао.

Окрім Китаю, обмеження поширюються на Кубу, Іран, Північну Корею та Росію.

У Міністерстві торгівлі заявили, що мета цих правил - привести механізми контролю за віддаленим доступом до передових обчислювальних ресурсів у відповідність до чинних обмежень на фізичне постачання чутливих американських технологій.

У відомстві зазначили, що США залишаються світовим лідером у сфері передових обчислювальних технологій та суперінтелекту і підтримують законне комерційне використання американських технологій у всьому світі. Водночас там попередили: стрімкий розвиток хмарних обчислень та інфраструктури для суперінтелекту відкрив нові можливості для віддаленого доступу до потужних американських обчислювальних ресурсів - зокрема через центри обробки даних у країнах, на які не поширюються експортні обмеження США.

Міністерство закордонних справ Китаю розкритикувало нові обмеження, звинувативши Вашингтон у втручанні в торговельно-технологічну співпрацю КНР з іншими державами. Речник МЗС Го Цзякунь 17 листопада заявив, що США "надмірно розширюють поняття національної безпеки".

Він додав, що ці заходи порушують домовленості, досягнуті між двома країнами, і попередив, що "Китай вживатиме необхідних заходів для рішучого захисту своїх законних прав та інтересів". Голова спеціального комітету Палати представників США з питань Китаю, конгресмен-республіканець від штату Мічиган Джон Муленар, привітав оголошення урядом США обмежувальних заходів.

У своїй заяві 16 листопада Муленар зазначив, що це правило "надсилає сигнал Комуністичній партії Китаю (КПК) про те, що Америка серйозно налаштована ліквідувати небезпечні прогалини в системі експортного контролю, якими Китай користувався роками".

Муленар назвав цей крок важливим заходом для запобігання потраплянню чутливих мікрочипів у "неправильні руки", а також для зміцнення законодавства у сфері національної безпеки США та захисту лідерства Америки в перегонах за створення суперінтелекту.

У січні Палата представників ухвалила Закон про безпеку віддаленого доступу (Remote Access Security Act), спрямований на те, щоб обмежити можливості іноземних супротивників - зокрема Комуністичної партії Китаю - отримувати доступ до американських технологій через хмарні обчислювальні сервіси.

Раш Доші, який за адміністрації Байдена обіймав посаду директора у справах Китаю в Раді національної безпеки, написав у соцмережі X, що нове правило адміністрації Трампа щодо віддаленого доступу було зумовлене скандалом навколо Дженсена Хуанга. Як повідомляє газета The New York Times, колишній генеральний директор компанії Nvidia пішов у відставку минулого тижня після того, як визнав факт позашлюбного зв’язку з бізнес-леді, яку, за даними американських спецслужб, завербувала китайська розвідка. Китай ці твердження відкидає.

Оголошення про нові заходи з’явилося на тлі розбіжностей в адміністрації Трампа щодо того, як діяти стосовно компанії Megaspeed.

Минулого тижня міністр фінансів Скотт Бессент повідомив телеканалу CNBC, що Міністерство фінансів, Державний департамент, Міністерство оборони, а також Офіс торговельного представника США вже кілька місяців виступали за внесення компанії Megaspeed, що базується в Сінгапурі, до "списку організацій" (Entity List), який веде Міністерство торгівлі США.

До цього списку вносять іноземних осіб та організації, які, на думку США, становлять загрозу національній безпеці або зовнішньополітичним інтересам країни. Американським компаніям, як правило, потрібна ліцензія для експорту певних товарів до організацій, що фігурують у цьому списку; при цьому умови ліцензування можуть різнитися залежно від конкретної організації та продукції.

Бессент зазначив, що остаточне рішення залишається за Міністерством торгівлі, додавши, що саме це відомство має пояснити свої внутрішні процедури.

16 листопада президент Дональд Трамп заявив журналістам, що щодо цього питання існують "два різні погляди". За його словами, один підхід передбачає більш дружню позицію, тоді як інший допускає ризик виникнення конфронтації. Трамп заявив, що обидві позиції є прийнятними і що він розуміє обидві сторони.

19 листопада у Китаї Трамп проведе переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном і російським президентом Владіміром Путіним.