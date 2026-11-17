Західні союзники працюють над тим, аби повернути Україні повноцінний доступ до супутникового зв'язку Starlink/Starshield. Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте перед 37-ю зустріччю Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" 17 листопада у Брюсселі.

Пряма мова: "Важливо розуміти: хоча багато людей наполегливо працюють задля встановлення миру в Україні, ми водночас повинні гарантувати, що Україна має все необхідне, аби пережити зиму і бути максимально сильною на мирних переговорах. Йдеться про продовження військової підтримки - вона має надаватися з максимально можливою інтенсивністю".

Нагадаємо: 16 листопада президент США Дональд Трамп у відповідь на запитання про причини обмеження Starlink для України заявив, що не знає, "чи це правда" і що він "про це не чув".

Однак тимчасовий повірений у справах України у США Денис Сєнік 16 листопада підтвердив Українській службі Голосу Америки, що обмеження на Starshield на тимчасово окупованих територіях України діють вже сьомий день поспіль.

Водночас: На засіданні Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" 17 листопада у Брюсселі західні високопосадовці говорили про необхідність розвивати власну супутникову систему для військових цілей.

"Існують альтернативи, що забезпечують стійкість, щодо системи Starlink. Звісно, Starlink, з огляду на кількість супутників, є чудовою системою. Проте існують формати співпраці між європейцями, а також спільно з українцями, які створюють можливі альтернативи для забезпечення кращої стійкості", - заявив міністр оборони Швеції Юнсон Пол.

Міністр оборони Канади Девід Джозеф Макґінті також сказав, що питання перебоїв у роботі Starlink/Starshield для України - це питання, за яким Канада уважно стежить, зокрема з огляду на діяльність NORAD та інтегровані системи протиповітряної й протиракетної оборони Канади та Сполучених Штатів. "Це також одна з причин, чому Канада розбудовує власні суверенні спроможності в цій сфері".

Бельгійський міністр оборони Тео Франкен підкреслив при цьому, що Сполучені Штати залишаються найпотужнішою військовою силою і відіграють ключову роль у допомозі Україні, адже надають "розвідувальні дані, що мають велике стратегічне значення, а також дуже важливу супутникову інформацію".

Тим часом 17 листопада НАТО повідомило, що десять союзників Альянсу (Бельгія, Канада, Фінляндія, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Туреччина, Велика Британія) та Республіка Корея оголосили багатонаціональну космічну ініціативу STARLIFT, щоб сприяти забезпеченню запуску супутників у військових цілях.

Проєкт STARLIFT, що розробляється з 2024 року, має на меті допомогти країнам співпрацювати з постачальниками комерційних запусків та космодромами, щоб зробити доступ до космосу більш стійким, адаптивним та економічно ефективним, йдеться у повідомленні НАТО.

Там додали, що STARLIFT надаватиме військовим користувачам послугу запуску, яка допоможе забезпечити місця на комерційних ракетах, а також забезпечить форум для розробки та тестування концепцій реагування на космічні операції, включаючи термінові запуски супутників.

Контекст: Експерти, з якими раніше поспілкувався Голос Америки, вважають, що станом на зараз альтернативи американському Starlink/Sratshield немає, адже SpaceX - єдина компанія, що має понад 11 тисяч супутників у навколоземній орбіті. Також зв'язок SpaceX краще протистоїть глушінню сигналу. При цьому, навіть якби Україна спробувала переключитись на європейську систему OneWeb, то всі термінали Starlink через несумісність з іншими мережами потребували б заміни.