11 листопада у США відзначають День ветеранів. У своєму виступі цього дня президент США Дональд Трамп назвав американських військових ветеранів "нашими дороговказними світилами, нашими найбільшими героями".

Вранці президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс взяли участь у церемонії покладання квітів на Арлінгтонському кладовищі.

"Кожному ветерану, який перебуває тут, в Арлінгтоні, та по всій країні, сьогодні ми віддаємо найвищу шану, висловлюємо нашу найглибшу повагу й любов та обіцяємо вам нашу безмежну відданість і вірність", — сказав він.

Президент згадав про американців, які загинули цього року під час війни з Іраном, а також подякував тим, хто, за його словами, нині працює над тим, щоб Іран ніколи не отримав ядерної зброї. Він також підтримав діяльність очільника Пентагону, який зіткнувся зі спробою імпічменту в Конгресі.

Посольство США в Україні згадало про ветеранів, які тепер служать у американському дипломатичному відомстві, включаючи тимчасово повіреного у справах США в Україні Пола Г'юстона.

"Висловлюємо шану численним американським ветеранам, які служили у Збройних силах США та продовжують свою службу в Посольстві США в Києві, зокрема нашому Тимчасовому повіреному у справах США Полу Г’юстону. Сьогодні ми вшановуємо вашу відданість і самопожертву заради захисту свободи нашої країни", - йдеться в дописі посольства у мережі Х.

Свято започаткували як День перемир’я (Armistice Day) на честь завершення бойових дій у Першій світовій війні в 1919 році.

У 1954 році тодішній президент США Дуайт Ейзенгауер підписав закон, яким свято було перейменовано на День ветеранів (Veterans Day), щоб віддати ширшу шану всім військовослужбовцям країни.

У супровідному офіційному зверненні Ейзенгауер зазначив:

"У цей день урочисто згадаймо про жертви всіх тих, хто так доблесно боровся на морях, у повітрі та на чужих берегах, аби зберегти нашу спадщину свободи, і знову присвятімо себе справі утвердження тривалого миру, щоб їхні зусилля не були марними".