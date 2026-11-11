Республіканці у Палаті представників заблокували спробу демократів оголосити Геґсету імпічмент

Палата представників Конгресу 10 листопада відхилила спробу оголосити імпічмент главі Міністерства війни США Піту Геґсету, не допустивши винесення цього питання на голосування в сесійній залі.

Палата представників, у якій більшість мають республіканці, 211 голосами проти 204 ухвалила рішення передати питання про можливий імпічмент Геґсету - пов’язане з його діями під час війни з Іраном - до Комітету з питань судочинства, замість того щоб розглядати його безпосередньо. Розгляд у комітеті може тривати протягом останніх тижнів роботи нинішнього складу Конгресу.

За передачу справи до комітету проголосували 210 республіканців і один незалежний законодавець. Усі 203 присутні в залі демократи виступили проти, а ще 11 законодавців не взяли участі в голосуванні.

Єдиним республіканцем, який проголосував разом із демократами, став Томас Мессі, який ініціював процедуру імпічменту проти Геґсета, звинувативши його у вчиненні тяжких злочинів і правопорушень.

У своєму поданні, що містить вісім пунктів звинувачення, Мессі закидає Геґсету ведення війни проти Ірану без санкції Конгресу, зловживання службовим становищем, а також причетність до позасудових вбивств - зокрема, під час військових операцій США в Карибському морі та східній частині Тихого океану, спрямованих проти ймовірних наркоторговців, що розпочалися у вересні минулого року.

Під час брифінгу в Пентагоні у вівторок Геґсет назвав спрямовані проти нього дії "політичною виставою" і заявив, що проводив "законні" військові операції проти Ірану.

Реакції

Президент США Дональд Трамп, відреагував одразу після того, як Палата представників відхилила цю ініціативу, назвавши результати голосування "виправданням" Геґсета.

"Спроба демократів оголосити імпічмент міністру оборони Піту Геґсету ганебно ПРОВАЛИЛАСЯ! Усі республіканці, за винятком Томаса Мессі - справжнього НЕВДАХИ, - проголосували на підтримку Піта, - написав Трамп у соціальній мережі Truth Social. - Знову ж таки: перемоги у Венесуелі та Ірані, найкращі показники набору до лав збройних сил за всю їхню історію (величезні черги охочих вступити на службу!) і небачений раніше бойовий дух - усе це призвело до ПОВНОГО ВИПРАВДАННЯ великого американського патріота".

Речник Пентагону Шон Парнелл оголосив про "повну перемогу" і привітав передачу цього питання до комітету Конгресу - місця, де, за його словами, у відомстві очікують на завершення цього "фіктивного імпічменту".

"Передача цих безпідставних пунктів для імпічменту до Юридичного комітету Палати представників означає повну перемогу для міністра Гегсета, Військового відомства та американських військовослужбовців", - написав Парнелл у мережі X.

"Від самого початку ця ініціатива була політичним дійством, позбавленим будь-яких підстав, доказів чи серйозності. Вона розсипається під вагою досягнень міністра Гегсета: відродження духу воїна, отримання реальних результатів і пріоритетність виконання бойового завдання".

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон перед голосуванням назвав спробу оголосити імпічмент Гегсету "ганебною". "Томас Мессі - невдоволений конгресмен, а ця спроба імпічменту - лише політичний хід, щоб привернути до себе увагу, - заявив він журналістам. - Я впевнений, що ми так чи інакше відіб’ємо цю атаку і продовжимо працювати далі. Це просто ганьба".

Голова фракції демократів у Палаті представників Піт Агілар, який підтримував цю ініціативу, розкритикував спроби республіканців заблокувати її. Він наголосив: позиція демократів полягає в тому, що Геґсет "має піти": "Переносячи розгляд цього питання з зали засідань до комітету, республіканці в Палаті представників фактично захищають Піта Геґсета від відповідальності",.

Конгресвумен-демократка Бріттані Петтерсон зі штату Колорадо, яка пропустила голосування у вівторок, пообіцяла, що Палата представників оголосить імпічмент Геґсету, щойно її партія поверне собі контроль над Палатою на початку січня: "І ні Джонсон, ні Трамп не зможуть нас зупинити".

Демократка у Палаті представників Сідні Камлагер-Дав назвала Гегсета "абсолютно некомпетентним", а також розкритикувала своїх колег-демократів, які були відсутні під час голосування.

У понеділок у Білому домі Трамп повідомив журналістам, що конфлікт з Іраном "у військовому плані фактично завершено": "Вдаватись до військових заходів, схоже, немає особливої потреби, але ми повністю готові до бою".