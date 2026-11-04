Зеленський нагородив Меланію Трамп орденом княгині Ольги

Президент України Володимир Зеленський нагородив Першу леді США Меланію Трамп орденом княгині Ольги І ступеня.

Указ, датований 2 листопада, опублікований на сайті українського глави 4 листопада.

В указі йдеться, що її нагородили "за вагомий особистий внесок у гуманітарну підтримку України, активну правозахисну i благодійницьку діяльність, спрямовані на порятунок українських дітей, громадян, постраждалих унаслідок російської агресії, незаконно депортованих і примусово переміщених з тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України".

5 листопада Меланія Трамп особисто збере в Білому домі представників Росії та України і виступить із заявою щодо припинення вогню в Олешках, повідомила 3 листопада адміністрація президента США.

Там нагадали, що вона ініціювала взаємодію між двома країнами та домоглася припинення вогню в Олешках і прилеглому до них Херсонському регіоні, що стало "безпрецедентною дипломатичною ініціативою з боку першої леді США".

Як повідомляв Голос Америки, під час гуманітарної операції, що тривала майже шість діб, з тимчасово окупованих Олешок евакуювали майже 800 людей.

Режим припинення вогню завершився ввечері 1 листопада, після цього російські обстріли правобережної частини Херсонщини відновилися. За попередніми оцінками місцевої влади, в Олешках залишаються понад тисяча цивільних.