Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Зеленський нагородив Меланію Трамп орденом княгині Ольги

Перша леді США Меланія Трамп
Перша леді США Меланія Трамп

Президент України Володимир Зеленський нагородив Першу леді США Меланію Трамп орденом княгині Ольги І ступеня.

Указ, датований 2 листопада, опублікований на сайті українського глави 4 листопада.

В указі йдеться, що її нагородили "за вагомий особистий внесок у гуманітарну підтримку України, активну правозахисну i благодійницьку діяльність, спрямовані на порятунок українських дітей, громадян, постраждалих унаслідок російської агресії, незаконно депортованих і примусово переміщених з тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України".

5 листопада Меланія Трамп особисто збере в Білому домі представників Росії та України і виступить із заявою щодо припинення вогню в Олешках, повідомила 3 листопада адміністрація президента США.

Там нагадали, що вона ініціювала взаємодію між двома країнами та домоглася припинення вогню в Олешках і прилеглому до них Херсонському регіоні, що стало "безпрецедентною дипломатичною ініціативою з боку першої леді США".

Як повідомляв Голос Америки, під час гуманітарної операції, що тривала майже шість діб, з тимчасово окупованих Олешок евакуювали майже 800 людей.

Режим припинення вогню завершився ввечері 1 листопада, після цього російські обстріли правобережної частини Херсонщини відновилися. За попередніми оцінками місцевої влади, в Олешках залишаються понад тисяча цивільних.

This item is part of
XS
SM
MD
LG