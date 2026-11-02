Операція в Олешках завершилася, обстріли Херсона поновилися: під час місії евакуювали майже 800 людей

Майже 800 людей евакуювали з тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині під час гуманітарної операції, що тривала майже шість діб. Режим припинення вогню завершився ввечері 1 листопада.

Українська сторона заявляє, що дотримувалася домовленостей, і звинувачує Росію у використанні паузи для перегорупування підрозділів, укріплення позицій і підвезення боєприпасів. Те ж саме Росія закидає Києву.

Про підсумки операції 2 листопада розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, обидві сторони виконали гуманітарні домовленості. До міста доставили продукти, питну воду, медикаменти та пальне для генераторів, а також організували евакуацію цивільних.

Перша леді США Меланія Трамп, за координації якої відбувалася місія, повідомила про евакуацію майже 800 людей. Скільки з них виїхали на підконтрольну Україні територію, скільки - до Росії, а скільки вирішили залишитися в окупації, наразі невідомо.

За словами Лубінця, люди самі обирали напрямок виїзду, зокрема з огляду на родинні зв’язки.

Ще одним результатом операції стало вивезення тіл загиблих із місцевого моргу.

Омбудсмен повідомив, що Україна та Росія домовилися про повернення тіл українцям, чиї родини живуть на підконтрольній Києву території.

"Під час репатріації були зібрані тіла як військових, так і цивільних. Досягнуто домовленостей з російською стороною щодо повернення тіл загиблих, чиї рідні проживають на підконтрольній Україні території. Для цього буде застосовано вже відпрацьований механізм репатріації", - сказав Лубінець.

Росія використала паузу для військових цілей

Українські військові заявляють, що російська армія скористалася припиненням вогню для посилення своїх позицій. За повідомленням Генерального штабу ЗСУ, російські підрозділи проводили ротацію, укріплювали оборонні споруди, посилювали антидроновий захист доріг і підвозили боєприпаси.

У Генштабі наголосили, що українські Сили оборони дотримувалися режиму тиші та діяли відповідно до досягнутих домовленостей.

Речник морської піхоти України Павло Дрогаль у коментарі Голосу Америки розповів: "Ми абсолютно в повному обсязі дотримувались режиму припинення вогню, згідно з усіма домовленостями, які існували, а натомість російські окупаційні війська використали гуманітарну паузу саме для своїх військових цілей. Вони перекидали особовий склад і евакуювали своїх загиблих, поранених, укріплювали позиції, заводили важку техніку, а також боєприпаси. Тобто вони повною мірою використали гуманітарну паузу для того, щоб досягнути своїх військових цілей".

Дрогаль звернув увагу на розміщення російських військових серед житлової забудови. За його словами, окупанти використовують території поблизу цивільних будинків для розміщення військових, техніки та розрахунків безпілотників.

"Росіяни прикриваються цивільним населенням, розміщуючи чи то свій особовий склад, чи розрахунки БПЛА, чи техніку в житловій забудові. Звичайно, це є порушенням", - сказав речник морської піхоти.

Відновлення обстрілів

Після завершення режиму тиші російські обстріли правобережної частини Херсонщини відновилися. За даними обласної влади, протягом минулої доби під ударами опинилися 16 населених пунктів. Вранці 2 листопада російський безпілотник атакував один із медичних закладів Херсона.

За попередніми оцінками місцевої влади, в окупованих Олешках залишаються понад тисяча цивільних. Вони й надалі перебувають під загрозою обстрілів.

Напередодні, під час гуманітарної паузи, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков повідомив Голосу Америки, що українська влада готується до можливого посилення російських атак на Херсон.

"Ми бачимо, що росіяни планують сильно атакувати Херсон, і ми максимально стараємося щось зробити, щоб більше захистити наші об'єкти", - казав він під час затишшя.

Чи можливі нові гуманітарні місії

Попри завершення операції в Олешках, тривають розмови про потенційні нові гуманітарні місії.

Лубінець повідомив, що обговорює можливість проведення наступних місій в інших постраждалих від війни окупованих районах. За його словами, з цією пропозицією він і російська представниця звернулись до першої леді США Меланії Трамп.

Водночас омбудсмен не вважає, що подібні ініціативи можуть стати центральною частиною ширших зусиль США з припинення війни. Він наголосив, що досвід Олешок показав: навіть у складних умовах сторони можуть домовлятися, якщо йдеться про порятунок людських життів.

"Принаймні ми побачили, що для порятунку життів - хоча це й непросто - можна досягати домовленостей. Я дуже хочу, щоб це стало першим кроком до припинення активних бойових дій", - сказав Лубінець.

Чи вдасться організувати нові евакуації за зразком Олешок поки невідомо. Гуманітарна пауза завершилася, а бойові дії на Херсонщині тривають.



