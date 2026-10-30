Канада зближується з ЄС: обіцяє пів мільярда євро для України та обговорює асоційоване членство

Канада та Європейський Союз започаткували нове стратегічне партнерство, яке передбачає поглиблення економічної співпраці, взаємодію у сфері безпеки та підтримку України. Про це йдеться у спільній декларації за підсумками дводенного саміту, що відбувся у Монреалі 30 жовтня.

Зокрема, Канада заявила про намір долучитися до кредитної програми ЄС обсягом 90 мільярдів євро (близько 100 мільярдів доларів) для підтримки України. За повідомленнями про домовленості сторін, внесок Канади становитиме 500 мільйонів євро.

У спільній заяві сторони також оголосили про створення "Альянсу заради майбутнього", метою якого є формування спільного простору економічного процвітання та безпеки.

Канада може стати асоційованим членом ЄС

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що розраховує завершити переговори з Євросоюзом у червні 2027 року щодо безпрецедентної форми партнерства, яка могла б зробити Канаду першим асоційованим членом ЄС.

"Паралельно ми працюємо над створенням максимально тісного партнерства, яке не передбачатиме вступу до ЄС, із Канадою як першим асоційованим членом Європейського Союзу", — сказав Карні.

У спільній декларації за підсумками саміту статус асоційованого членства не згадується. Натомість лідери домовилися, що до наступної зустрічі у 2027 році вони визначать параметри "ще тіснішої асоціації".

Президент Європейської ради Антоніу Кошта назвав майбутній формат партнерства найтіснішими відносинами, які ЄС будь-коли встановлював із країною поза межами блоку.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 29 жовтня під час виступу в Монреалі наголосила, що географічне розташування не має бути визначальним чинником для партнерства між країнами.

"Не так важливо, де країни розташовані на карті. Важливо, які цінності вони захищають і яку позицію займають у міжнародних відносинах", — сказала вона.

Фон дер Ляєн додала: "Звісно, Канада не може стати повноправним членом Європейського Союзу через географічні чинники. Ми прагнемо вивести наші відносини на найвищий можливий рівень".

Що заявили про Україну

Україна стала одним із ключових пунктів спільної декларації саміту Канада–ЄС. У підсумковій заяві 30 жовтня лідери підтвердили підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Канада та Євросоюз заявили, що продовжать надавати Україні політичну, фінансову, економічну, енергетичну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку. Вони також підтвердили підтримку справедливого й тривалого миру на основі міжнародного права та Статуту ООН.

Сторони домовилися посилювати тиск на Росію та домагатися відповідальності за злочини, скоєні в Україні та проти неї.

Окремо в декларації наголосили на необхідності забезпечити негайне й безпечне повернення всіх українських військовополонених та цивільних заручників, незаконно депортованих і примусово переміщених українських дітей.

Канада також підтвердила намір приєднатися до кредиту ЄС для підтримки України. У декларації лідери привітали це рішення.

Крім того, Канада та ЄС заявили про намір підтримувати довгострокову перспективу партнерства з Україною, зокрема її євроатлантичну інтеграцію, реформи державних інституцій та майбутню відбудову.

Партнерство на тлі напруги зі США

Нове зближення відбувається на тлі торговельної напруженості між США та їхніми традиційними союзниками. Президент США Дональд Трамп раніше погрожував запровадити високі мита проти ЄС, якщо вважатиме зближення Євросоюзу з Канадою недружнім кроком щодо Вашингтона.

"Я вважаю, що це просто сміховинно. Послухайте, вся ця історія з Канадою — Канада була жахливим торговельним партнером. Ні, я такого не бачу. Якщо вони підуть на такий крок — якщо я розціню це як ворожий акт — я запроваджу дуже серйозні мита або припиню торгівлю з Європою за багатьма позиціями. Тож, якщо вони так вчинять — якщо Європа зробить це зі злим умислом... Ну, якщо наміри добрі, тоді гаразд. Але якщо за цим стоятимуть недружні наміри, ми запровадимо проти Європи дуже високі мита", - заявив президент Трамп 16 вересня, перебуваючи у Північній Кароліні, коли його запитали про потенційне асоційоване членство Канади в ЄС.

Залежність Канади від американського ринку залишається значною: у 2025 році на США припадало 71,7% канадського товарного експорту.

За словами канадського прем'єра, партнерство з ЄС має посилити економічну стійкість обох сторін, допомогти їм краще протистояти зовнішнім потрясінням і створити нові можливості для бізнесу, молоді та науковців.

Співпраця у сфері технологій, оборони та критичних мінералів

ЄС та Канада на саміті у Монреалі також домовилися розширювати співпрацю у сфері торгівлі, оборони, енергетики, штучного інтелекту, космічних технологій, наукових досліджень та у сфері видобутку й постачання критично важливих мінералів.

Серед очікуваних домовленостей — угода про цифрову торгівлю, розширення наукових партнерств і програм обміну студентами між університетами.

Крім того, сторони планують домовитися про доступ канадських компаній і дослідників до європейської мережі суперкомп'ютерів для розробки штучного інтелекту.

Карні наголосив, що партнерство має зміцнити суверенітет Канади та Європи й допомогти їм спільно долати економічні виклики.

"Це партнерство не проти когось, а заради нашої спільної сили", — заявила фон дер Ляєн.



