Перша леді США збере у Білому домі представників Росії та України, каже адміністрація Трампа

Перша леді Меланія Трамп особисто збере в Білому домі представників Росії та України, повідомляє адміністрація президента США.

Там нагадали, що вона ініціювала взаємодію між двома країнами та домоглася припинення вогню в Олешках і прилеглому до них Херсонському регіоні, що стало "безпрецедентною дипломатичною ініціативою з боку першої леді США".

У повідомленні зазначено, що Меланія Трамп виступить із заявою щодо припинення вогню в Олешках 5 листопада об 11 ранку за Вашингтоном.

Як повідомляв Голос Америки, під час гуманітарної операції, що тривала майже шість діб, з тимчасово окупованих Олешок евакуювали майже 800 людей.

Режим припинення вогню завершився ввечері 1 листопада, після цього російські обстріли правобережної частини Херсонщини відновилися. За попередніми оцінками місцевої влади, в Олешках залишаються понад тисяча цивільних.