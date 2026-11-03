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Перша леді США збере у Білому домі представників Росії та України, каже адміністрація Трампа

Ілюстративне фото. Перша леді США Меланія Трамп, Флорида, 24 жовтня 2026.
Ілюстративне фото. Перша леді США Меланія Трамп, Флорида, 24 жовтня 2026.

Перша леді Меланія Трамп особисто збере в Білому домі представників Росії та України, повідомляє адміністрація президента США.

Там нагадали, що вона ініціювала взаємодію між двома країнами та домоглася припинення вогню в Олешках і прилеглому до них Херсонському регіоні, що стало "безпрецедентною дипломатичною ініціативою з боку першої леді США".

У повідомленні зазначено, що Меланія Трамп виступить із заявою щодо припинення вогню в Олешках 5 листопада об 11 ранку за Вашингтоном.

Як повідомляв Голос Америки, під час гуманітарної операції, що тривала майже шість діб, з тимчасово окупованих Олешок евакуювали майже 800 людей.

Режим припинення вогню завершився ввечері 1 листопада, після цього російські обстріли правобережної частини Херсонщини відновилися. За попередніми оцінками місцевої влади, в Олешках залишаються понад тисяча цивільних.

Гуманітарна місія в окупованих Олешках: результати та наслідки
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Гуманітарна місія в окупованих Олешках: результати та наслідки
by Голос Америки Українською

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