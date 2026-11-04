Демократи зберегли місце в Сенаті: прихильник України Кріс Паппас переміг у Нью-Гемпширі

Демократ Кріс Паппас переміг республіканця Джона Сунуну на виборах до Сенату від штату Нью-Гемпшир. Про це свідчить прогноз Голосу Америки.

Наразі це сенаторське місце належить демократам. Його збереження є важливим для демократів, щоб утримати наявні позиції та здобути чотири додаткові місця, аби забезпечити контроль над верхньою палатою Конгресу.

Результат також вплине на склад сенатських комітетів, які відповідають за зовнішні відносини, оборонні витрати та нагляд за діяльністю Державного департаменту.

Паппас замінить у Сенаті Джин Шагін, яка після трьох термінів вирішила не балотуватися на переобрання. Шагін - віцепрезидентка Групи підтримки України у Сенаті. Паппас також підтримує допомогу Україні.

"США повинні підтримати Україну та притягнути Росію до відповідальності за її вторгнення та продовження війни проти суверенної держави. Я підтримую жорсткі санкції, які покарають російське керівництво та послаблять їхню економіку та здатність вести цю жахливу війну, саме тому на початку цього року я допоміг ухвалити у Палаті представників законопроект, який запровадить агресивні санкції та тарифи проти режиму Путіна", – заявив у вересні Кріс Паппас, який донині ще є членом Палати представників США.

Республіканці підійшли до вечора виборів, маючи більшість у 53 місця проти 47; демократам же для отримання контролю необхідно здобути на чотири місця більше, ніж вони мають зараз.

Тож демократи зберігають за собою це місце, захищаючи важливу частину свого нинішнього представництва в Сенаті.