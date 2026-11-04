Перші штати завершили голосування на проміжних виборах у США

У кількох американських штатах завершилось голосування на проміжних виборах у США.

Зокрема, Південна Кароліна та Джорджія - ключові штати для виборів до Сенату США, які можуть вплинути на політичний баланс у Конгресі - закрили свої виборчі дільниці о 19-тій годині за східним часом.

У Південній Кароліні повідомили про рекордну явку виборців ще до завершення голосування.

У Джорджії про явку не повідомляють, але відомо, що на достроковому голосуванні в цьому штаті взяли участь у виборах 37,5% виборців.

Наступними о 19:30 за східним часом виборчі дільниці закриються у Північній Кароліні, Огайо та Західній Вірджинії.