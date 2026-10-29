Огайо обирає сенатора США. Що кандидати говорять про Україну на проміжних виборах

Підтримка України та посилення санкцій проти Росії — серед тем, які лунають у передвиборчій кампанії до американського Сенату у штаті Огайо на проміжних виборах у США.

Опитування показують - загалом у США питання зовнішньої політики не є серед найвищих пріоритетів для американських виборців, але тема звучить у передвиборчих позиціях кандидатів.

Кандидати до Сенату США від Огайо — і республіканець Джон Г’юстед, і демократ Шеррод Браун — у своїх заявах підтримують Україну. Втім їхня позиція щодо України трохи відрізняється. Один є прихильником політики президента США Дональда Трампа, інший критикує рішення Білого дому щодо України.

В Огайо проживає одна з найбільших українських громад у США. І вибори до Сенату 3-го листопада в цьому штаті також вважаються серед найважливіших, адже вони можуть вплинути на те, яка партія контролюватиме Сенат США у новому скликанні.

Традиційно мешканці Огайо схильні голосувати за кандидатів від Республіканської партії. І посаду губернатора, і більшість в обох палатах місцевого конгресу мають республіканці. Крім того, кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп перемагав в Огайо всі три рази - у 2016, 2020 та 2024 роках.

Утім на цьогорічних виборах до Сенату США ситуація може виглядати інакше, адже кандидат від демократів Шеррод Браун у минулому тричі вигравав сенатські вибори від Огайо.

Кандидат до Сенату від республіканців Джон Г’юстед - чинний сенатор США від штату Огайо.

У 2024 році віцепрезидент США Джей Ді Венс називав Г'юстеда своїм приятелем.

Г'юстед здобув дипломи з комунікацій та освіти в Університеті Дейтона в Огайо. У минулому працював на багатьох виборних посадах на рівні штату.

На посаду сенатора США його не обирали. Г’юстед був призначений до Сенату після того, як Джей Ді Венс, екс-сенатор від Огайо, став віцепрезидентом США.

Тож тепер Г’юстед балотується, щоб зберегти місце в Сенаті. Якщо його оберуть, він обійматиме посаду до завершення терміну, на який обирали Венса, до січня 2029 року.

На сайті передвиборчої кампанії Г’юстеда немає інформації про його ставлення до зовнішньої політики чи конкретно щодо України. Сайт Конференції Республіканської партії повідомляє, що пріоритетами Г’юстеда є питання доступних цін, економічних можливостей, безпека кордонів та захист бізнесу від Китаю.

Щодо України Джон Г’юстед підтримує політику президента Трампа, що потрібно знайти спосіб швидко закінчити війну.

20 жовтня в інтерв’ю телеканалу News 5 Cleveland Г’юстедд сказав, що не довіряє Путіну й не підтримав би жодних дій Вашингтона, які посилювали б позиції російського президента.

“Він (Путін - ред.) не зацікавлений у тому, щоб укладати чесні угоди з ким би це не було. Тому в мене виникають запитання щодо всього, що могло б посилити його позиції”, - сказав Г’юстед журналістам каналу.

Після того, як його опонент звинуватив Г’юстеда в тому, що він відмовчується від питань України, журналісти попросили Г’юстеда прокоментувати обмеження швидкості Старлінку, про які заявляв український президент. Кандидат-республіканець відповів:

“Я - на боці України. Україна - жертва цієї конкретної війни і вони не є агресором. Агресор — це Росія, і ми повинні підтримувати те, що сприятиме завершенню цієї війни. Я розумію, що аби цього досягти, треба говорити і з Путіним, і з Зеленським. Але Путіну не можна довіряти; ми повинні покласти цьому край, щоб Путін більше не був загрозою для Америки та для будь-кого з наших союзників у всьому світі”, - сказав Г’юстед.

У серпні цього року Г’юстед голосував “за” двопартійний законопроєкт сенатора Грема про санкції щодо Росії та Ірану, який схвалив Сенат.

“Америка стоїть на боці України, і ми продовжуватимемо працювати над тим, щоб покласти край цій несправедливій війні на тривалих умовах”, — заявив Г’юстед після ухвалення документа Сенатом.

У лютому 2025 року після суперечки в Овальному Кабінеті Білого дому Дональда Трампа та Джей Ді Венса з президентом Зеленським, сенатор Джон Г’юстед критикував поведінку українського президента:

“За президентства Трампа Америка працює над тим, щоб принести мир. Розпочати війну дуже легко, а от закінчити її — неймовірно важко. Президент Зеленський не покращив свого становища коментарями, які він зробив сьогодні в Овальному кабінеті”, - заявив тоді Г’юстед, як повідомляє AP.

Шеррод Браун - кандидад до Сенату США від Демократичної партії у штаті Огайо.

Він представляв свій штат в Сенаті протягом трьох термінів, допоки не програв у 2024 році Джей Ді Венсу.

Шеррод Браун є випускником престижного Єльського університету.

У минулому він викладав "державне управління та політологію" в Університеті штату Огайо.

Браун є одним із прихильників військової та гуманітарної допомоги Україні.

У лютому 2024 року, коли Сенат ухвалив законопроєкт, що передбачає допомогу Україні та Ізраїлю на 95,3 мільярда доларів, Браун заявив, що США мають і надалі підтримувати українців у боротьбі за суверенітет.

"Якщо Сполучені Штати покинуть Україну, Путін переможе", — наголосив тоді сенатор.

Браун також підтримував посилення економічних санкцій на Москву. У нинішній кампанії він критикував рішення адміністрації Трампа щодо послаблення санкцій проти Росії.

В інтерв’ю News 5 Cleveland він назвав такі кроки поступкою Путіну, що може дозволити Росії продовжувати війну.

"Цей подарунок Путіну... Знаєте, я впевнений, що багато українців та поляків у районах Клівленда, Толедо, Янгстауна, Лорейна — вони просто розлючені тим, що президент ... робить такий величезний подарунок Путіну, дозволяючи йому й далі чинити цю різанину у Східній та Центральній Європі”, - цитує Брауна News 5 Cleveland.

У грудні 2023 року, як повідомляє The Washington Post, cенатор-демократ Шеррод Браун заявив, що без підтримки з боку США російські війська, ймовірно, “захопили б” Україну, внаслідок чого війна перетворилася б на “проблему НАТО”.

Сенатор тоді припускав, що Путін може здійснити агресію і на інші країни, що може спровокувати світову війну, в яку, зокрема, будуть втягнуті і Сполучені Штати. “Цього ніхто не хоче”, — казав Браун.

Коли був сенатором, Шеррод Браун проводив круглі столи та зустрічі з представниками української діаспори в Огайо, щоб обговорити важливість подальшої підтримки України, а також питання, пов’язані з українськими біженцями в Огайо, мовиться у прес-релізі його офісу.

В Огайо проживає одна з найбільших укрїнських громад у США. У березні 2025 року лідерка демократичної меншості в Сенаті Огайо Нікі Антоніо заявляла, що в Огайо проживає понад 44 тисячі американців українського походження. За оцінкою телеканалу News 5 Cleveland, Огайо посідає шосте місце серед штатів за чисельністю української громади, а найбільшим осередком української діаспори є місто Парма.