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Перші результати виборів у США: сенатора-демократа Марка Ворнера переобрали у Вірджинії

Сенатор Марк Ворнер
Сенатор Марк Ворнер

Чинний сенатор-демократ Марк Ворнер переміг республіканця Берта Мізусаву на виборах до Сенату США від штату Вірджинія. Про це свідчить прогноз результатів виборів Голосу Америки.

Перемога Ворнера дозволяє демократам зберегти місце у Сенаті, однак не змінює співвідношення сил у цій палаті.

Сенат США

51 місце потрібне для більшості

останнє оновлення
останнє оновлення

Республіканці увійшли у виборчу ніч із більшістю 53 проти 47 місць у Сенаті. Щоб отримати більшість у Сенаті, демократи мають не лише зберегти місця, які мають, але й здобути щонайменше чотири додаткові.

Вірджинія має особливе значення для американської оборонної та безпекової політики. У штаті розташовані Пентагон, великі військово-морські об'єкти, а також важливі структури національної безпеки та розвідки.

Марк Ворнер представлятиме Вірджинію в Сенаті вже четвертий термін. Він також обіймає посаду заступника голови сенатського Комітету з питань розвідки.

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Боротьба за Сенат: хто змагається в 7 вирішальних штатах
by Голос Америки Українською

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