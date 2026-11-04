Джон Оссофф переобрався до Сенату США від Джорджії: демократи зберегли важливе місце

Чинний сенатор-демократ Джон Оссофф переміг республіканця Майка Коллінза на виборах до Сенату США від штату Джорджія. Про це свідчить прогноз Голосу Америки.

Перемога Оссоффа дозволяє демократам зберегти місце у Сенаті. Штат Джорджія вважався одним із ключових штатів у боротьбі за контроль над верхньою палатою Конгресу.

Сенат США 51 місце потрібне для більшості

Сенатор Оссофф є членом важливих комітетів, а саме - з питань розвідки та комітету з асигнувань.

Республіканці увійшли у виборчу ніч із більшістю 53 проти 47 місць. Щоб отримати контроль над Сенатом, демократам необхідно зберегти нинішні місця і здобути щонайменше чотири додаткові місця.

Місце Джорджії в Сенаті має важливе значення для питань національної безпеки, зокрема парламентського нагляду за діяльністю американських розвідувальних служб, військовою політикою та роллю США в Індо-Тихоокеанському регіоні.



