Ілон Маск: Рішення про обмеження швидкості Starshield визначає президент та військові США

Рішення щодо обмеження швидкості та використання систем Starshield – військової версії супутникового зв’язку Starlink – визначають американські військові, і зрештою, президент США. Про це у мережі Х написав Ілон Маск, власник компанії Space X, яка є розробником Starlink.

"Системи Starshield належать уряду США та перебувають під його контролем. Будь-які обмеження швидкості або використання цих систем визначаються американськими військовими й, зрештою, президентом США", – написав він у відповідь на повідомлення колишнього міністра оборони України Михайла Федорова про те, що зв’язок Starlink на швидкості до 160 км/год відновлюється.

"Starlink – це комерційний сервіс, який належить SpaceX і перебуває під контролем компанії. Його використання обмежується цивільними або оборонними завданнями, і його не можна застосовувати для наступальних військових операцій, оскільки це було б недоречним для комерційної компанії", – додав Ілон Маск.

Обмеження швидкості Starshield

Про обмеження швидкості у системі Starshield у середу, 14 жовтня, повідомив радник президента України з питань розвитку оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов. За його словами, обмеження запровадили без попередження.

"Обмеження стосується "військового пакету" послуг Starshield і встановлено на швидкість 100 миль на годину. Наші сили оборони не отримували попередження про таке обмеження, і це призвело до зриву низки місій", – написав він у мережі телеграм.

Президент України Володимир Зеленський цього ж дня, перебуваючи у Лондоні, заявив, що обговорить труднощі зі Starlink та обмін розвідднаими зі США з прем'єр-міністром Британії.

Starshield — це військова супутникова мережа на основі технології Starlink, яку розробила компанія SpaceX для урядових і оборонних замовників США та союзників, з посиленим шифруванням та додатковими функціями, як то відстеження цілей, оптична та радіо розвідка, попередження про ракети.

Видання Радіо Свобода з посиланням на джерела у Міністерстві оборони України повідомило, що українське Міноборони контактує з урядом США, SpaceX і партнерами по НАТО з цього питання. Вони також підтвердили інформацію про обмеження послуг Starshield.

Реакція у Конгресі США

На повідомлення про обмеження швидкості Starlink в Україні відреагувала Група підтримки України у Конгресі США:

"Ми стурбовані повідомленнями з України про те, що підтримка з боку американської розвідки та системи Starlink припиняється, внаслідок чого безневинні цивільні особи та громадяни США в Україні опиняються беззахисними перед російськими атаками".

У мережі Х законодавці написали: "Конгрес неодноразово наголошував, що Сполучені Штати повинні надавати розвідувальну підтримку, аби рятувати життя від нещадних ударів Росії. Союзники США оплачують доступ України до системи Starlink".

Експерти: як обмеження вплинуть на операції ЗСУ

Аналітик Інституту дослідження війни (ISW) Джордж Баррос сказав в коментарі Української служби Голосу Америки, що обмеження швидкості можуть послабити українські бойові спроможності саме тоді, коли ЗСУ вдалося перехопити ініціативу на полі бою.

"Втрата, яка, на мою думку, має дуже велике значення для ситуації на передовій, – це суттєве погіршення спроможностей України завдавати ударів на середню дальність. Українці використовують різні ударні безпілотники, дрони середньої дальності та розвідувальні БпЛА, щоб уражати російську логістику в глибині окупованих українських територій", - сказав він.

Крім цього обмеження на швидкість послаблює й оборонні спроможності України, вказує Баррос.

"Українці стикаються з надзвичайно складною проблемою – новими російськими реактивними безпілотниками "Герань-4" і "Герань-5", рівень перехоплення яких українськими силами становить лише близько 50%. Українці розробляють дрони-перехоплювачі, здатні вражати та знищувати ці безпілотники. Однак деякі з них залежать від технології Starshield. Тому, коли доступ до цієї технології втрачається, здатність перехоплювати такі дрони знижується", - аналізує оглядач.

Водночас обмеження Starlink не означають автоматичного послаблення всієї системи ППО України. Захист критичної інфраструктури забезпечують різні засоби, зокрема винищувачі F-16 та наземні зенітні комплекси, наголосив Баррос.

На думку аналітика Chatham House Марка Де Воре, обмеження не матимуть впливу на українські удари по території Росії, але вплинуть на оборону України.

"Це суттєво ускладнює здатність України захищатися. Водночас це не надто впливає на здатність України завдавати ударів по території Росії, оскільки для таких ударів Starlink здебільшого не використовували. Однак це особливо негативно позначається на системах завдання ударів на середню дальність – до 350 кілометрів, які відігравали ключову роль у зриві наступальних операцій російських військ", – сказав він в інтерв’ю Reuters.

Європа шукає альтернативу Starlink

Європейський Союз обговорює з Україною можливість підключення до GOVSATCOM – європейської системи захищеного супутникового зв’язку для цивільних потреб, повідомив речник Єврокомісії Тома Реньє. Однак ця система не може повноцінно замінити Starlink для військових завдань.

14 жовтня на тлі новин про труднощі України зі Starshield акції європейського супутникового оператора Eutelsat стрімко зросли. Видання Reuters пише, що інвестори роблять ставку на те, що європейські провайдери виграють від зростання напруги між Вашингтоном і Києвом.

Представник Eutelsat повідомив агентству Reuters, що компанія продовжує надавати послуги зв'язку в Україні через мережі на низькій навколоземній та геостаціонарній орбітах у співпраці з партнерами. Від подальших коментарів компанія утрималася, "зважаючи на чутливий характер ситуаціі".

Голос Америки звернувся за коментарем до Білого Дому, але на момент публікації відповіді отримано не було.



