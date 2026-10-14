Конгрес про обмеження швидкості Starlink в Україні: ми не погодимось з такими діями

Група підтримки України у Конгресі США висловила стурбованість повідомленнями про обмеження роботи Strarlink в Україні і заявила, що "не погодиться з такими діями".

"Ми стурбовані повідомленнями з України про те, що підтримка з боку американської розвідки та системи Starlink не надається, внаслідок чого безневинні цивільні особи та громадяни США в Україні опиняються беззахисними перед російськими атаками", - мовиться у заяві законодавців, яку вони оприлюднили в мережі Х.

"Конгрес неодноразово наголошував, що Сполучені Штати повинні надавати розвідувальну підтримку, аби рятувати життя від нещадних ударів Росії. Союзники США оплачують доступ України до системи Starlink", - мовиться у заяві Групи підтримки України у Палаті представників США, яку очолюють конгресвумен-демократка Марсі Каптур та її однопартієць конгресмен Майк Квіглі, а також конгресмени-респуліканцці Браян Фіцпатрік та Джо Вілсон.

"Обмеження, які наражають цивільне населення на небезпеку, є неприпустимі. Конгрес не погодиться з такими діями", – наголошують конгресмени США.

Як повідомляв Голос Америки, Президент України Володимир Зеленський обговорює труднощі із Starlink та обмін розвідданими між США та Україною на зустрічі із прем’єр-міністром Британії у Лондоні 14 жовтня.

14 жовтня в Україні повідомили, що компанія SpaceX без попередження обмежила швидкість роботи терміналів Starlink під час руху.

"Обмеження стосується "військового пакету" послуг StarShield і встановлено на швидкість 100 миль на годину. Наші сили оборони не отримували попередження про таке обмеження, і це призвело до зриву низки місій", – написав у мережі телеграм радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов.

Starshield — це військова супутникова мережа на основі технології Starlink, яку розробила компанія SpaceX для урядових і оборонних замовників США та союзників, з посиленим шифруванням та додатковими функціями, як то відстеження цілей, оптична та радіо розвідка, попередження про ракети.

Радіо Свобода з посиланням на джерела у Міністерстві оборони України повідомило, що українське Міноборони контактує з урядом США, SpaceX і партнерами по НАТО з цього питання. Вони також підтвердили інформацію про обмеження послуг Starshield.

Ні Білий дім, ні SpaceX поки не коментували ситуацію.



