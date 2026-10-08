Нобелівську премію з літератури отримала Енн Карсон. Її вже перекладають українською

Канадська поетеса і письменниця Енн Карсон стала лауреаткою Нобелівської премії з літератури 2026 року. Нобелівський комітет відзначив її "сміливу та новаторську" роботу, де вона "створила нові форми сучасної літератури".

Карсон відома творами, у яких поєднує поезію, есеїстику та художню прозу, а також античні грецькі й римські тексти із сучасними темами.

"Її письмо грайливе та іронічне, яке балансує не лише між класичною та сучасною поезією, але й між різними жанрами та видами мистецтва", — заявив голова Нобелівського комітету Андерс Олссон.

Серед найвідоміших творів Енн Карсон — Eros the Bittersweet, Men in the Off Hours, Norma Jeane Baker of Troy, Autobiography of Red.

Остання - книжка "Автобіографія червоного" - незабаром з'явиться у книгарнях в українському перекладі, про намір перекласти і видати цю книжку оголосило видавництво "Грушка". Це перший віршований роман авторки. Наразі триває переклад цієї книжки, повідомили у видавництві.

Нобелівський комітет також відзначив перекладацьку роботу Енн Карсон з давньогрецької, а також її співпрацю з митцями у сфері образотворчого мистецтва, танцю, опери й театру.

"Це показує видатне значення, яке її робота мала з 1990-х років для міжнародного мистецтва та літературної сцени", — сказав Олссон.

Грошова винагорода Нобелівської премії становить 1,2 мільйона доларів.

Раніше цього тижня Нобелівський комітет оголосив лауреатів премій з медицини, фізики та хімії. Лауреата премії миру назвуть 9 жовтня.