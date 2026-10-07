Каган і Соаї отримали Нобелівську премію з хімії за дослідження дзеркальних молекул

Учені Анрі Каган і Кенсо Соаї в середу отримали Нобелівську премію з хімії за роботу над розумінням дзеркальних форм молекул, що має вирішальне значення для розробки рецептурних лікарських препаратів.

Їхня робота стосується так званої хіральності молекул — явища, за якого одна й та сама молекула може існувати у формі, подібній до лівої та правої руки, причому ці форми можуть мати різні властивості й, відповідно, принципово різне застосування, зокрема у фармацевтиці та сільськогосподарській хімії.

Під час відтворення молекул учені отримували б приблизно однакові кількості двох дзеркальних форм. Для тих, кому для роботи потрібна лише одна з них, це було б неефективним результатом.

Нобелівський комітет відзначив роботу Кагана з визначення процесу, який дає змогу вченим створювати більшу кількість молекул лише однієї форми.

Соаї розвинув відкриття Кагана, знайшовши спосіб значно посилити відтворення молекул лише однієї форми. Його процес, відомий як реакція Соаї, дає змогу створювати молекули майже повністю однієї форми.

"Реакція Соаї вважається одним із найелегантніших хімічних експериментів, коли-небудь проведених", — заявив Нобелівський комітет.

Каган був професором Університету "Парі-Сюд" у Франції, тоді як Соаї був професором Токійського університету науки в Японії.

Вони розділять між собою премію у розмірі 1,2 мільйона доларів.

Нобелівську премію з літератури оголосять у четвер, після чого в п’ятницю буде оголошено Нобелівську премію миру, а в понеділок — премію з економіки.