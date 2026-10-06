Нобелівську премію з фізики присудили за відкриття нейтрино з космосу

Нобелівську премію з фізики присудили Френсісу Гальзену за його роботу з використанням сенсорів, вбудованих у лід, для виявлення високоенергетичних нейтрино з космосу.

Нейтрино — надзвичайно малі частинки, які можуть проходити крізь людське тіло та Землю, не взаємодіючи з ними. Деякі нейтрино утворюються під час ядерних реакцій на Сонці або потужних вибухів далеких зірок. Гальцен допоміг розробити методи їхнього виявлення та визначення їхнього походження.

Його робота відіграла ключову роль у створенні на Південному полюсі наукової станції IceCube — детектора, розташованого в кубічному кілометрі льоду. У ньому прокладено кабелі з тисячами світлових сенсорів.

В рідкісних випадках, коли нейтрино взаємодіє з ядром атома, виникає спалах світла, який можуть зафіксувати ці сенсори.

Оскільки на нейтрино не впливають магнітні поля і космічний пил не відхиляє їх на шляху до Землі, вчені можуть визначити напрямок, звідки вони прибули, і спробувати простежити їх до джерела.

Шведська королівська академія наук, оголошуючи лауреата, заявила, що бельгійський фізик Гальзен, професор Вісконсинського університету у США, "заклав основу для абсолютно нового типу астрономії".

Розмір грошової частини премії становить близько 1,2 мільйона доларів.

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