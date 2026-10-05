PEN International попереджає про зростання ядерної загрози через брак контролю над озброєннями у світі

Міжнародна організація PEN International попереджає про зростання загрози ядерної війни в час посилення міжнародної нестабільності та згортання угод про контроль над ядерними озброєннями.

У резолюції, яку ухвалила Асамблея делегатів організації, PEN International називає наслідки міжнародної нестабільності внаслідок ядерного роззброєння "чи не найбільш тривожними".

Організація наголошує, що відновлення ядерної модернізації та нарощування озброєнь ядерними країнами становить "екзистенційну загрозу міжнародному миру".

Особливе занепокоєння PEN International викликає завершення дії нового Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (New START) між США та Росією без укладення нової угоди.

"Це вперше за понад 50 років, коли дві світові держави, на які припадає разом майже 90% світового ядерного арсеналу, більше не мають погоджених обмежень на розробку або розгортання ядерної зброї", – йдеться в резолюції.

Водночас Китай, як зазначає PEN International, який має у світі третій за розміром запас ядерних боєголовок, "за повідомленнями, швидко нарощує свій ядерний арсенал, швидше, ніж будь-яка інша країна".

Організація закликає найбільші ядерні країни світу терміново відновити "багатосторонні переговори щодо контролю над ядерними озброєннями". PEN International також закликає всі уряди підтвердити свої зобов’язання щодо виконання договорів про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Письменники, як літописці нашого людства, повинні й надалі бити на сполох, щоб те, що колись здавалося немислимим, не стало нашою спільною реальністю", - мовиться у резолюції.

Як повідомляв Голос Америки, 30 вересня цього року низка міжнародних ЗМІ з посиланням на європейські джерела повідомили, що Росія надіслала НАТО дипломатичний документ, де заявила про готовність застосувати "весь наявний арсенал сил і засобів, включно з ядерною зброєю", якщо члени альянсу спробують ізолювати Калінінград від решти території Росії.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відповів: "Ми - оборонний альянс. Припиніть ядерні погрози. Вони абсолютно недоречні й не сприяють вирішенню ситуації".



