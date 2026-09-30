Рютте: Європа має забезпечити захист від Росії самостійно, а не покладатись на США

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Європа має забезпечити власний захист від Росії самостійно, а не просити про допомогу у США. Він заявив, що хоча зараз ЄС не має відповідних можливостей, у майбутньому європейці повинні зробити все можливе, щоб впоратися із безпековими викликами самотужки. Водночас, за його словами, зараз для НАТО немає жодної нагальної загрози.

Про це Марк Рютте сказав на саміті з питань оборони та космосу Euronews.

Пряма мова: "Зрештою, дещо дивно, що для захисту тут, у Європі, від 140 мільйонів росіян - при тому, що на території країн НАТО в Європі проживає 600 мільйонів людей, - що нам потрібна країна з населенням 340 мільйонів, розташована за шість-вісім годин польоту звідси. Ми повинні бути здатні захиститися від росіян самостійно. Саме над цим ми й працюємо".

"Якби США обмежувалися лише наданням "ядерної парасольки", це, звісно, було б не надто розумним кроком зі стратегічної та технічної точок зору. Адже за наявності ядерних гарантій необхідно бути присутнім і у сфері звичайних озброєнь - з огляду на низку технічних і стратегічних чинників. Військові фахівці можуть пояснити, чому це важливо. Тож США й надалі братимуть участь у справах Європи, зокрема й у царині конвенційних озброєнь".

"Наразі немає безпосередньої загрози території НАТО. Якщо відбуватиметься нарощування сил, ми це побачимо й відреагуємо в разі потреби. У будь-якому іншому випадку ми також впораємося із ситуацією, адже ми до цього готувалися й тренувалися".

Контекст: 28 вересня російське посольство у Бельгії заявило про те, що РФ "має необхідні засоби для відбиття будь-якої потенційної агресії та готова задіяти весь свій арсенал для захисту своєї території, якщо країни НАТО спробують ізолювати Калінінградську область від решти" Росії.

30 вересня низка міжнародних ЗМІ, серед яких Reuters та Financial Times, з посиланням на європейські джерела, повідомили, що Росія надіслала НАТО дипломатичний документ, де заявила про готовність застосувати "весь наявний арсенал сил і засобів, включно з ядерною зброєю", якщо члени альянсу спробують ізолювати Калінінград від решти території Росії.



Калінінград — географічно відокремлена від основної частини Росії російська територія, він розташований між країнами НАТО — Польщею та Литвою.

Речниця НАТО Еллісон Гарт у відповідь заявила, що НАТО є оборонним альянсом, і жодна з дій чи навчання Альянсу не становлять загрози для будь-якої частини Росії. Вона також засудила погрози РФ щодо застосування сили, зокрема будь-яку ядерну риторику.

На саміті у Брюсселі генеральний секретар НАТО Марк Рютте додав: "Ми - оборонний альянс. Припиніть ядерні погрози. Вони абсолютно недоречні й не сприяють вирішенню ситуації".

Водночас: Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев під час саміту Euronews закликав ЄС до дипломатичного діалогу із Росією, щоб покласти край війні в Україні та запобігти руйнівному ядерному удару.

Пряма мова: "Існують межі лише постачання зброї та надання підтримки, адже остаточне мирне врегулювання досягається дипломатичним шляхом, а не постачанням озброєнь. Тому ми закликаємо більше дослухатися одне до одного та налагоджувати канали комунікації".

"Ми завжди повинні зважати на найгірший сценарій", - додав болгарський прем'єр.